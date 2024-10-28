У Криму прогриміли потужні вибухи: окупанти в паніці скаржаться на атаку

У Джанкої було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському і Червоногвардійському районі, а також у селі Гвардійське та Сімферополі – до восьми вибухів.

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У Криму прогриміли потужні вибухи/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Коротко:

У тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи

Вибули лунали у Джанкої, Сімферополі, Гвардійському і не тільки.

У тимчасово окупованому Криму в ніч на понеділок, 28 жовтня, прогриміла низка вибухів. Місцеві мешканці повідомляли, що гучно було у кількох районах півострова, де розташовані військові об'єкти російських окупантів. Про це розповіли моніторинговий канал "Кримський вітер".

Окупаційна влада півострова повідомляла про ракетну небезпеку. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв про повітряну тривогу у Севастополі.

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У Джанкої було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському і Червоногвардійському районі, а також у селі Гвардійське та Сімферополі – до восьми вибухів. Вибухи у Сімферополі було чути в районі аеропорта.

Развожаєв заявляв, що Крим нібито був атакований балістичними ракетами. Україна факт атаки поки що не підтверджувала.

Військові аеродроми РФ в Криму/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше в ISW повідомляли, що ЗСУ успішно просунулись під Суджею, але можуть втратити Селидове. На Покровському напрямку війська РФ продовжили наступ на позиції ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що РФ окупувала важливе місто на Донеччині – у DeepState розповіли, де просунувся ворог. Війська РФ захопили місто, з якого транслювали українські телепрограми на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що в ISW розкрили серйозні проблеми в РФ. Аналітики зазначають, що Путін різко змінив план ведення війни. Російська економіка значно "перегрілась", оскільки високі військові витрати стимулювали економічне зростання.

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