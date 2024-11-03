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Карма за столицю: в Криму та областях РФ прозвучали вибухи - затряслися вікна

Даяна Швець
3 листопада 2024, 08:36
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Найбільш голосно звуки були чутні в Сімферополі, Сімферопольському та Червоногвардійському районах.
Карма за столицю: в Криму та областях РФ прозвучали вибухи - затряслися вікна
В Криму та деяких областях РФ пролунали вибухи / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

Про що йдеться:

  • Вибухи прозвучали в Гвардійському та Сакському районах окупованого Криму
  • В Міноборони РФ розповіли про знищення 19 українських безпілотників

В ніч проти 3 листопада в окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це йдеться у повідомленні місцевого телеграм-каналу "Кримській вітер".

відео дня

У повідомленні вказується робота сил протиповітряної оборони загарбників.

"Два вибухи, досить гучних, затряслись вікна", - повідомили підписники каналу.

Також, як повідомляє телеграм-канал, вибухи сталися в Гвардійському та Сакському районах окупованого Криму.

Згідно з повідомленнями в соцмережах, близько 3 години ночі за київським часом вибухи пролунали в Севастополі.

"У Сімферополі в районі аеропорту чути вибухи, вибухи у Гвардійському", - йдеться у повідомленні.

Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Вибухи в Криму
Вибухи в Криму / фото: тг-канал Главред

Окрім цього, у Росії також заявили про нібито знищення 19 українських безпілотників, за повідомленням Міноборони РФ, 16 з яких, атакували Ростовську область.

Як зазначили у російському відомстві, їхні сили ППО нібито знищили 19 українських безпілотних літальних апаратів:

  • 16 БПЛА – над територією Ростовської області
  • два – над територією Бєлгородської області
  • один – над територією Волгоградської області.

Останні новини про Крим

В кінці жовтня, як повідомляв Главред, в Криму також прогриміли потужні вибухи. У Джанкої було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському і Червоногвардійському районі, а також у селі Гвардійське та Сімферополі – до восьми вибухів.

Окрім цього, Лукашенко зробив несподівану заяву про те, що Крим "де-юре" не російський. Він розповів, які, на його погляд, зараз є проблеми з півостровом.

Також нещодавно стало відомо, що МАГАТЕ фінансувало ядерні дослідження РФ в окупованому Криму. Було витрачено десятки тисяч доларів на фінансування російських ядерних досліджень, зокрема, на окупованій території України, йдеться у розслідуванні.

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