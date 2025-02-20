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Загородній назвав єдиний шанс завершити війну до Великодня

Анна Ярославська
20 лютого 2025, 03:02
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Росіяни використовують різні дати закінчення війни для розхолоджування українців, вважає експерт.
Тарас Загородний, Путин, Трамп
Тарас Загородній назвав єдиний шанс завершити війну до 20 квітня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Чи буде припинення вогню до 20 квітня
  • Чому у ЗМІ з'являються різні терміни завершення війни

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував статтю Bloomberg, у якій йшлося про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче досягти припинення вогню в Україні до Великодня.

Загородній поставився скептично до того, що вогонь вдасться зупинити до 20 квітня.

"Якби сьогодні Трамп віддав наказ про знищення Путіна і, наприклад, запустив би ракету по ньому, то можна було б очікувати, що до Великодня щось вирішиться. Інших варіантів я не бачу", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Загалом, за словами Загороднього, Bloomberg останнім часом запускає багато дивної інформації. Аналітик підозрює, що це відбувається не без участі росіян.

"Росіяни використовують різні дати закінчення війни для розхолоджування українців, щоб потім зібратися і вдарити по нас", - зазначив він.

Дивіться відео - Тарас Загородній розповів про план Б Трампа щодо України:

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії відбулися закриті переговори представників США і Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком вперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Як пише Bloomberg, переговори, організовані 18 лютого в Саудівській Аравії, спочатку планували провести в тристоронньому форматі - за участю України, Росії та США. Однак американська і російська сторони наполягли на зустрічі без представників Києва.

Американська переговорна група під час зустрічі в Саудівській Аравії передала російській стороні кілька ключових принципів щодо припинення війни, проте представники США утрималися від коментарів щодо майбутніх кордонів України.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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