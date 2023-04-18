Заглухлий вертоліт і різний одяг: відео з поїздкою Путіна на Херсонщину виявилося постановкою

Відео починається з того, що Володимир Путін виходить з вертольота, який стоїть з уже заглушеним двигуном.

https://glavred.net/ukraine/zaglohshiy-vertolet-i-raznaya-odezhda-video-s-poezdkoy-putina-na-hersonshchinu-okazalos-postanovkoy-10464229.html Посилання скопійоване

Кадри з поїздкою Володимира Путіна / Скріншот

У матеріалі про відвідування російським диктатором Володимиром Путіним окупованих районів України використовували постановочні кадри.

Про це свідчить детальний аналіз відео з поїздкою Путіна, який зробило видання "Агентство".

Журналісти пишуть, що відео починається з того, що Путін виходить з вертольота, який стоїть з уже заглушеним двигуном. Після цього диктатор доїжджає до Генічеська на Toyota Land Cruiser. Кортеж проїжджає стелу, яка стоїть на в'їзді в місто з боку селища Новоолексіївка.

відео дня

Таким чином, з відео може скластися враження, що Путін прилетів до Генічеська на вертольоті. Але кадри від'їзду диктатора з міста можуть свідчити про те, що він пересувався на вертольоті тільки по території Криму, а в Херсонській області їхав на машині. На кадрах його від'їзду видно готель "Чонгар", розташований прямо на кордоні з Кримом. Над готелем кружляють кілька вертольотів. Після цих кадрів в офіційній хроніці Кремля йдуть кадри, зняті з вертольота.

Після Генічеська Путін виявляється, як повідомляється, в Луганській області. На цих відео він одягнений в інший одяг (чорна водолазка замість сорочки з краваткою). Тут він зустрічається з генерал-полковником Олександром Лапіним у приміщенні з написом "угруповання військ (сил) "Схід"

Зустріч Путіна з Лапіним також може свідчити про посилення позицій міноборони і ослаблення позицій засновника "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина і глави Чечні Рамзана Кадирова. Саме вони наполягали на знятті Лапіна з посади командувача угрупуванням "Центр" після здачі Лиману.

Путін подарував ікону окупантам / скріншот

Додамо, що в Кремлі повідомляли, що поїздки Путіна на анексовані території нібито "заздалегідь не готувалися". Крім того прес-секретар Дмитро Пєсков збрехав про те, що поїздка диктатора нібито "відбулася вчора".

Що відомо про поїздку Путіна на окуповані території України

Раніше в Росії видали заяву, нібито російський диктатор Володимир Путін відвідав штаби окупаційних військ на захоплених територіях Херсонської та Луганської областей.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали вранці у вівторок, 18 квітня. Також були поширені відповідні відео.

Пропагандистські ЗМІ в РФ стверджують, нібито російський диктатор Путін "засвітився" на Херсонському напрямку, куди прибув для привітання офіцерів окупаційної армії з Великоднем. При цьому під час відвідування він нібито подарував їм ікону і попросив надати доповідь про "оперативну обстановку".

Більше новин: