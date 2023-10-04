Завершено розслідування найбільшої справи Майдану: судитимуть Януковича і силовиків

В Україні судитимуть експрезидента Віктора Януковича й тодішніх керівників силових відомств у справі про розстріл мітингувальників на Майдані.

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Держбюро розслідувань завершило розслідування найбільшої справи Євромайдану / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Справу з розслідування розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності під час Євромайдану в Києві 18-20 лютого 2014 року завершено. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 ексчиновників.

Зокрема, у скоєнні тяжких злочинів звинувачуються колишні високопосадовці:

президент України (Віктор Янукович);

міністр внутрішніх справ України (Віталій Захарченко);

заступник міністра внутрішніх справ України;

голова СБУ (Олександр Якименко);

перший заступник голови СБУ - керівник Антитерористичного центру (Володимир Тоцький);

міністр оборони України (Павло Лебедєв);

начальник Головного управління-командувач Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (Станіслав Шуляк);

в. о. начальника ГУМВС України в м. Києві (Валерій Коряк);

заступник начальника ГУМВС України-начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, в результаті розслідування встановлено, що колишній президент України, в період з 21 листопада 2013 по 18 лютого 2014, з метою незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів на підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, при підбурюванні представників держави-агресора РФ, створив організовану злочинну групу.

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"До її складу він залучив колишніх міністра внутрішніх справ та його заступника, командувача Внутрішніми військами МВС України, голову Служби безпеки та його заступника, начальника ГУ МВС у м. Києві та його заступника, командира столичного полку міліції особливого призначення "Беркут", а також міністра оборони України", - йдеться у повідомленні.

18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом Януковича організувала застосування працівниками правоохоронних органів та внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спеціальних засобів, зокрема, незаконно поставлених з території держави-агресора, для силової протидії та розгону демонстрантів.

В Україні судитимуть експрезидента Януковича та силовиків / Фото: gp.gov.ua

За даними слідства, у першій половині дня 18 лютого 2014 року члени злочинної групи на чолі з експрезидентом, використовуючи повноваження, сили та засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради України на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента України.

"Крім того, після обіду 18 лютого 2014 року обвинувачені організували штурм Майдану під приводом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ГМОП "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Києві", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

В обвинувальному акті зазначається, що такі дії колишніх президента, міністра оборони України та керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва. Зокрема, до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждали 887 цивільних і 132 правоохоронці. Завдано майнової шкоди на суму понад 16 мільйонів гривень.

У зв'язку з тим, що підозрювані переховуються від сторони обвинувачення та суду на території РФ, тимчасово окупованій АР Крим та м. Севастополь, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за їхньої відсутності (in absentia). Щодо всіх обвинувачених судом обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою.

Їм інкримінована організація вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади і службових повноважень, умисних вбивств і скоєних замахів на вбивства, а також організацію терористичного акту.

Колишньому голові СБУ та командувачу ВВ МВС України також інкриміновано дезертирство (ч.1 ст. 408 КК України).

Як писав Главред, на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році повідомлялося, що президент-втікач Віктор Янукович перебуває у Мінську. Кремль готує його до спецоперації. За одним із сценаріїв, його хотіли оголосити "президентом України".

У липні 2022 року Янукович виступив зі зверненням до українців, закликавши народ визначитися, чи хочуть вони миру або продовження війни. Владу в Києві фігурант кримінальної справи назвав "недосвідченою та авантюристичною".

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