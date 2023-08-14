"Мені дуже боляче": полонений майор ЗС РФ Томов розговорився в українському полоні

Окупант Юрій Томов "допомагає українським військовим у реалізації бойових завдань вельми закритою інформацією".

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У Мережі з'явилося відео допиту полоненого майора ЗС РФ Томова / Колаж: Главред, фото: скріншот, телеграм-канал @tsivilev_live

Майор ЗС Росії, командир розвідувальної роти Юрій Томов, про зникнення якого разом з групою розвідників повідомляли російські воєнкори, потрапив в український полон. У Мережі з'явилося відео допиту окупанта.

"Поспілкувалися про втрати, про перспективи Росії в цій війні, про ставлення місцевих жителів в Херсонській області до окупантів, а також про "укронацистів" і, звичайно ж, про колишнє місце служби на базі зберігання ядерних боєприпасів", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Николаевский ванек, який опублікував кадри допиту Томова.

Автор каналу зазначив, що Томов "допомагає українським військовим у реалізації бойових завдань вельми закритою інформацією".

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На допиті Томов розповів, що він потрапив під "часткову мобілізацію". З жовтня 2022 року воює в Україні та є командиром 1822 батальйону. До призначення комбатом був начальником штабу цього підрозділу.

За його словами, загальна підготовка батальйону - "дуже незадовільна". Томов поскаржився, що бойова підготовка і тренування не проводилися, а на морально-психологічний стан солдатів не звертали уваги.

"Особовий склад пригнічений та відмовляється виконувати поставлені завдання", - сказав російський майор.

Томов додав, що бойові втрати його підрозділу становлять близько 25%, а серед підлеглих багато відмовників, так званих "п'ятисотих".

Томов також заявив, що вважав воїнів ЗСУ "нацистами" і продовжувачами "фашистських ідей". Ці класичні наративи російської пропаганди він доносив до солдатів. Окупант також заявив, що в Україні він зрозумів, що помилявся і все виявилося не так, як він собі уявляв.

Томов зізнався, що розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним війна не шкодує життя як українців, так і росіян. При цьому російський майор не зміг пояснити, чому російські війська обстрілюють і вбивають мирних жителів. За словами Томова, йому "складно" про це говорити.

"Мені дуже боляче від цього. Я не розумію, як світогляд людей кардинально перевернувся на догоду божевільним ідеям Володимира Путіна. Чому люди, які бажали жити мирно, почали вбивати інших. Ідеали президента не мають нічого спільного з реальністю", - сказав російський окупант.

Дивіться відео - Допит полоненого російського майора Юрія Томова:

Допит Юрія Томова / скріншот

Як повідомляв Главред, у Мережі опублікували відео, на якому зафіксовано комбата розвідників окупантів РФ, який потрапив у полон ЗСУ в Херсонській області - майора Юрій Томов. На оприлюдненому відео Томов на карті показує українським військовим координати розташування військ РФ на лівому березі Дніпра.

Раніше повідомлялося, про зникнення російського командира майора Юрія Томова в Херсонській області. Експерт BILD Юліан Рьопке стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на лівому березі Херсонської області, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.

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