За Гіркіна в полоні обіцяють $30 тисяч: флешмоб Стерненка підхопили Тополя і Маркус

За упіймання Гіркіна в полон можна отримати як мінімум 30 тисяч доларів / t.me/kazansky2017

Слідом за активістом Сергієм Стерненко, який запропонував 10 000 доларів тим, хто зловить в полон російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, до ініціативи долучилися боєць ЗСУ Валерій Маркус та парамедик, соліст гурту Антитіла Тарас Тополя. Вони запропонували ще по 10 тисяч, після чого сума зросла до $30 тисяч доларів.

У своєму Telegram-каналі Стерненко написав, що винагороду за упіймання Гіркіна в полон пропонують тепер ще й Валерій Маркус і Тарас Тополя. Очікуються і нові ініціативи.

"Валерій Маркус додає ще 10 000 доларів за взяття Гіркіна в полон. Сума 30 000. Потрібен живий, можна трохи побитий. Загалом, пише ще багато людей в коментарі і реплаях, тому насправді ті, хто візьмуть цього військового злочинця, отримають ще більше коштів. Полювання тільки починається", - підкреслив Сергій Стерненко.

Гиркин воює проти України

Раніше стало відомо, що терорист Гіркін-Стрєлков припинив виходити на зв'язок з 10 жовтня. Пропагандисти РФ сказали, що Гіркін, мовляв, пішов воювати "в один з добровольчих батальйонів". Нібито він навіть влаштувався "начальником штабу або заступником комбата".

Пізніше дружина Гіркіна-Стрєлкова повідомила, що він відправився воювати. Вона показала фото Гіркіна у військовій формі перед відправкою в Україну.

За словами дружини, незабаром терорист Стрєлков повинен вийти на зв'язок.

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