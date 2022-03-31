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Арестович відповів, чому російські окупанти ґвалтують українських дівчат

31 березня 2022, 22:27

Радник глави офісу президента різко відповів на насильство окупантів.

війська Росії
Війська Росії / Reuters

Російські окупанти здійснюють божевільне звірство по відношенню до українців.

Як каже радник голови офісу президента, вони розстрілюють гуманітарні коридори, б'ють по мирних людях, ґвалтують наших жінок і дівчат, бо втратили зв'язок з реальністю.

За словами Арестовича, авторитарний режим Путіна дегуманізує своїх військових і людей, оскільки дурнями набагато легше управляти.

"Тут треба розуміти, що авторитарний режим, це, в першу чергу, режим, який дегуманізує своє населення. Дегуманізує з дуже простої причини, тому що їм чим більше оболваненние, дибілізоване населення, тим легше їм управляти. Крім того, авторитарний режим, у нього головна ознака - це розрив зворотного зв'язку з реальністю. З нами воюють люди, які не бачать цього зв'язку з реальністю. Вони бачать тільки коли зазнали поразки, їх взяли в полон, розгромили, тільки тоді вони починають щось розуміти",-сказав Арестович.

Радник глави офісу президента вважає, що російський солдат, коли поглумиться над нашими жінками, то він вважає, що таким чином "справедливо чинить по відношенню до фашистів".

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"А поки їх більше, поки вони сильніше, а 30 солдатів завжди сильніше однієї маленької дівчинки де-небудь в Маріуполі, то у них працює картинка в голові, яка заміщає їм власну картину світу. І в рамках цієї картини вони несуть справедливу відплату по відношенню до фашистів. Як ось ця дівчинка, вона просто фашистка, з нею можна поводитися як хочеш", - сказав Арестович.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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