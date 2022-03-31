Арестович відповів, чому російські окупанти ґвалтують українських дівчат

Війська Росії / Reuters

Російські окупанти здійснюють божевільне звірство по відношенню до українців.

Як каже радник голови офісу президента, вони розстрілюють гуманітарні коридори, б'ють по мирних людях, ґвалтують наших жінок і дівчат, бо втратили зв'язок з реальністю.

За словами Арестовича, авторитарний режим Путіна дегуманізує своїх військових і людей, оскільки дурнями набагато легше управляти.

"Тут треба розуміти, що авторитарний режим, це, в першу чергу, режим, який дегуманізує своє населення. Дегуманізує з дуже простої причини, тому що їм чим більше оболваненние, дибілізоване населення, тим легше їм управляти. Крім того, авторитарний режим, у нього головна ознака - це розрив зворотного зв'язку з реальністю. З нами воюють люди, які не бачать цього зв'язку з реальністю. Вони бачать тільки коли зазнали поразки, їх взяли в полон, розгромили, тільки тоді вони починають щось розуміти",-сказав Арестович.

Радник глави офісу президента вважає, що російський солдат, коли поглумиться над нашими жінками, то він вважає, що таким чином "справедливо чинить по відношенню до фашистів".

читайте також"Померла від ран": у Маріуполі окупанти по кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина

"А поки їх більше, поки вони сильніше, а 30 солдатів завжди сильніше однієї маленької дівчинки де-небудь в Маріуполі, то у них працює картинка в голові, яка заміщає їм власну картину світу. І в рамках цієї картини вони несуть справедливу відплату по відношенню до фашистів. Як ось ця дівчинка, вона просто фашистка, з нею можна поводитися як хочеш", - сказав Арестович.

читайте також"Ґвалтують дітей і їдять собак": окупант зізнався, як втрьох зґвалтували дитину в Україні

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

Читайте також: