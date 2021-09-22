Юній моделі з Кам'янського, яка спалила прапор України, загрожує до трьох років у в'язниці

Дівчина на камеру зі сміхом спалила прапор України / скріншот

У вівторок, 21 вересня, в Мережу потрапило відео, на якому видно, як мешканка Кам'янського взяла маленький прапор України і підставила його під запальничку. Коли у неї запитали, навіщо вона це робить, дівчина відповіла, що це - "не її прапор".

Ролик привернув увагу поліцейських. В ході перевірки з'ясувалося, що дівчині 15 років. Вона навчається в одній зі шкіл Кам'янського, повідомляє пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області.

У діях дівчини побачили ознаки злочину, передбаченого ч.1 статті 338 КК України - наруга над державними символами. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на термін до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

Матеріал зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Порушено кримінальне провадження.

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За попередньою інформацією, дівчину звуть Єва Шапаренко, вона відвідує місцеве модельне агентство. Однак після скандалу з прапором її вирішили виключити. Свою сторінку в соцмережі порушниця вже закрила.

Як повідомляв Главред, у Києві в Дніпровському районі в ніч на День незалежності, 24 серпня, підлітки спалили прапор України у дворі багатоповерхівки. НП сталася на вулиці Райдужній.

Очевидці викликали на місце події поліцію, правоохоронці знайшли підозрюваних по відео з камер спостереження.