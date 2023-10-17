'Є результати': Зеленський скликав командувачів на засідання Ставки

Президент також повідомив про позитивні результати та подякував деяким партнерам України.

https://glavred.net/ukraine/ye-rezultati-zelenskiy-sklikav-komanduvachiv-na-zasidannya-stavki-10509040.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 жовтня, провів засідання Ставки, де заслухав важливі доповіді командувачів про ситуацію на фронті.

"Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі", - зазначив він у своєму Telegram.

Президент зазначив, що є позитивні результати та подякував деяким партнерам України, які нададуть ефективну зброю, як й домовлялись.

відео дня

"Окремо обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь - це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу - це важливо", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ потужно вдарили по аеродромах окупантів біля Бердянська та Луганська. Також про вибухи у Бердянську та детонацію боєприпасів у районі місцевого аеродрому повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах.

Окупантів розривало на шматки разом з технікою - як ЗСУ зупинили штурм РФ. Українські захисники вчасно виявили ворожу колону і завдали удару по ворожій техніці, що швидко наближалася.

Військовий експерт розкрив про ситуацію під Бахмутом. Росіяни намагаються утримати в своїх руках Бахмут та відсунути від нього з'єднання Сил оборони. У разі досягнення успіху, Росія зможе розгорнути наступ на Часів Яр.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.