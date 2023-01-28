"Мова окупантів" : у Києво-Могилянській академії заборонили говорити російською

Нові правила в Могилянці затверджені правилами внутрішнього розпорядку НаУКМА.

У Києво-Могилянській академії заборонили говорити російською мовою / 5travel.net

У Національному університеті Києво-Могилянська академія заборонили спілкування мовою держави-агресора – російською.

Раніше в стінах вишу було заборонено викладання мовою країни-терориста, відтепер це правило поширюється вже на все спілкування на території навчального закладу, повідомив в Facebook член наглядової ради університету Геннадій Зубко.

За його словами, нові правила в Могилянці затверджені правилами внутрішнього розпорядку НаУКМА.

"У нових правилах, приймати які штовхають вимоги і виклики часу, прописані норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо", – пояснив представник вузу.

Приймати відповідні рішення вимагає нова реальність, а саме повномасштабне вторгнення держави-агресора Росії на територію України, додав Зубко.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська мова, яку Росія використовує для трансляції своєї пропаганди, має зникнути з України. Обов'язковими в країні повинні бути українська та англійська мови.

Він сказав про те, що російської мови в Україні бути не повинно. Обов'язковими мовами, на думку чиновника, повинні бути українська та англійська.

Нагадаємо, приблизно 58% українців у грудні 2022 року не вважали російську мову важливою. Навіть на Сході та Півдні України, судячи з відповідей респондентів, україномовних стало 29%, а російськомовних – 27%.

Вдома з родиною українською мовою говорять 50% учасників опитування. Про це повідомили в Київському Міжнародному Інституті соціології.

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