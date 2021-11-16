Ярош пригрозив відкривати вогонь по нелегалах на кордоні

Дмитро Ярош / УНІАН

Радник Головнокомандувача Збройними силами України, колишній лідер Правого сектора Дмитро Ярош прокоментував ймовірність загострення ситуації з нелегалами на кордоні.

У своєму Facebook він підкреслив, що проти порушників кордону України не виключено застосування зброї.

Екс-лідер ПС впевнений у необхідності термінового прийняття закону про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону.

"Українські прикордонники, поліція, Національна гвардія повинні мати право на застосування всіх, без винятку засобів вогневого та іншого ураження по порушниках", - додав Ярош.

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Нагадаємо, 16 листопада, на кордоні Білорусі Польщі нелегальні мігранти влаштували нову спробу прориву в Євросоюз.

Вони почали ламати загородження на кордоні і спробували проникнути на територію Польщі. Відповідні кадри публікують в мережі.

У відповідь польські правоохоронці були змушені застосувати проти нелегальних мігрантів сльозогінний газ.

Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.

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