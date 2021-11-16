УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ярош пригрозив відкривати вогонь по нелегалах на кордоні

16 листопада 2021, 12:56

Необхідно прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону, впевнений Дмитро Ярош.

Дмитро Ярош
Дмитро Ярош / УНІАН

Радник Головнокомандувача Збройними силами України, колишній лідер Правого сектора Дмитро Ярош прокоментував ймовірність загострення ситуації з нелегалами на кордоні.

У своєму Facebook він підкреслив, що проти порушників кордону України не виключено застосування зброї.

Екс-лідер ПС впевнений у необхідності термінового прийняття закону про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону.

"Українські прикордонники, поліція, Національна гвардія повинні мати право на застосування всіх, без винятку засобів вогневого та іншого ураження по порушниках", - додав Ярош.

false

читайте такожЯрош отримав високу посаду: екс-глава Правого сектора став радником головкому ЗСУ

Реклама

Нагадаємо, 16 листопада, на кордоні Білорусі Польщі нелегальні мігранти влаштували нову спробу прориву в Євросоюз.

Вони почали ламати загородження на кордоні і спробували проникнути на територію Польщі. Відповідні кадри публікують в мережі.

У відповідь польські правоохоронці були змушені застосувати проти нелегальних мігрантів сльозогінний газ.

Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.

Читайте ще:

viber
мигранты нелегали Дмитро Ярош новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Ярош пригрозив відкривати вогонь по нелегалах на кордоні». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вріже дубак -25º: українцям пообіцяли хуртовини та назвали терміниВріже дубак -25º: українцям пообіцяли хуртовини та назвали терміни Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительФінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровитель Найгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати поглядНайгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати погляд Ожеледь, снігопад та мороз: в Україну йде небезпечний антициклонОжеледь, снігопад та мороз: в Україну йде небезпечний антициклон "Міс Україна-2021" похвалилася розкішними формами у відвертій сукні"Міс Україна-2021" похвалилася розкішними формами у відвертій сукні
14:59

ЗСУ отримають новенький Ан-178: "Антонов" добудував перший зразок для української армії

14:59

У Харкові водій "Ланоса" голився прямо в салоні авто на дорозіВідео

14:55

Зупинка ПП-2 і маневр Газпрому: у Нафтогазі заявили про насмішку над Європою і закликали США до ударуВідео

14:53

СБУ увірвалася з обшуком до лідера антивакцинаторівВідео

14:44

"Креативні": ректор КПІ похвалив студентів, які встановили приховану камеру в жіночій душовій

Реклама
14:33

Різдвяний піст 2021: коли починається, скільки днів триватиме і що категорично не можна робити

14:31

Аваков про Зеленського: "Посіпаки і негідники в вушка вкладають різні речі"

14:29

Звинувачений у згвалтуванні Мерилін Менсон годинами мучив колишніх дівчат у звуконепроникній камері

14:27

Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання

14:16

Втрати України від запуску Північного потоку: у Нафтогазі назвали шалені цифриВідео

14:09

"Україна не пройшла пік третьої хвилі COVID-19, зростання не виключене": експерт зробив тривожний прогноз

14:07

"Золоті" масло та цукор: як за рік змінилися ціни на харчі в УкраїніВідео

13:57

Вбили і забрали зброю: на Луганщині жорстоко розправилися з поліцейським

13:53

У МОЗ назвали термін, протягом якого настає смерть від коронавірусуВідео

13:40

Тисячу Зеленського отримають усі: у Слузі народу виправдалися за неточністьВідео

13:30

У Києві влаштували стрілянину біля будівлі суду, є поранений

13:14

Названо вагому причину для вакцинації від коронавірусуВідео

13:12

На Львівщині чоловік увірвався у лікарню та побив пацієнтівФото

13:10

Підвищення пенсії на 9%: хто отримає надбавку до пенсії в 2022 році

13:02

ФРН зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістраліВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 17 листопада 2021: Тільцям - ризик травм, Терезам - доленосний деньВідео

12:56

Ярош пригрозив відкривати вогонь по нелегалах на кордоніВідео

12:55

Топ-4 знака зодіаку, наділених природним шармом: астролог назвав секрет успіху кожногоВідео

12:50

Зима настане вже цього тижня - Україну засипле снігом, але похолодає тільки з понеділкаВідео

12:35

"Не можна витратити на горілку та сигарети": тисячу Зеленського не видаватимуть на рукиВідео

12:34

У "Слузі народу" підтвердили ДТП за участю Ковальова

12:32

У Нікополі за програмою Зеленського "Велике будівництво" незабаром відкриється спорткомплекс із басейнами

12:28

НеАнгельський скандал: колишні учасниці групи НеАнгели зчепилися через шматок торта

12:07

За партією Зеленського крадькома йде партія Порошенка: Новий парламентський рейтинг

12:07

Україна почне виходити із "червоної" зони з наступного тижня - ЛяшкоВідео

11:57

У залі Київради депутати влаштували бійку: ЗМІ дізналися причинуВідео

11:39

Гроші знімали, поки він спав: клієнт ПриватБанк за 4 години залишився без копійки

11:30

Синоптик попередила про аномальний січень: якою буде погода в Україні в перший місяць 2022 року

11:28

У Львові в приміщенні супермаркету померла людинаВідео

11:23

У Маріуполі копи зловили єнота Сеню-втікача і повернули його в зоопарк

11:11

Американська співачка сходила по-маленькому на фаната під час концерту

11:10

Новий штурм кордону: нелегали ламають загородження і прориваються до Польщі з БілорусіВідео

11:03

Зеленський та Порошенко втрачають підтримку: кого українці бачать новим президентом

10:57

Найгарніший червоний манікюр на Новий рік 2022, який змусить повірити в дивоФото

10:51

Під Києвом Mercedes протаранив вантажівку: у постраждалому учаснику ДТП впізнали "слугу народу"Відео

Реклама
10:44

Крилатий трофей - прямий доказ військ РФ на Донбасі: ЗСУ збили ще один ворожий БПЛАВідео

09:58

"Кінець епохи бідності": Мережа вибухнула мемами через "Вовину тисячу"Відео

09:55

У скандального нардепа Киви проводять обшук

09:45

Запорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знаку

09:37

Дорожче добірної свинини: "стратегічний" український продукт рекордно злетить у цініВідео

09:37

Атака на Україну і зрив "Нормандії": у Зеленського зробили заяву про новий крок Путіна щодо ДонбасуВідео

09:10

Кордонів із травматами не захищаютьПогляд

09:03

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день

08:41

Вихідні в грудні 2021 в Україні: скільки будемо відпочивати

08:27

За добу в Україні зафіксовано новий антирекорд смертності від COVID-19Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти