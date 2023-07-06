Росія не справляється із наступом ЗСУ та стягнула війська з усієї країни - розвідка Британії

Росія розкидала всі свої війська на фронті у війні проти України.

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Росія стягнула війська з усієї країни, щоб протистояти ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

У зведененні Міністерства оборони Великої Британії стало відомо, що для стримування контрнаступу Сил оборони України, країна-окупант Росія стягнула військові формування з усієї країни.

За даними розвідки Британії, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія Росії, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні.

У районі Великої Новосілки, що на Донеччині, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування країна-агресор використовувала як протидію Китаю.

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До того ж, навколо Бахмута оборона в основному сформована навколо повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії, які мають діяти як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО.

"Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

Сирський розкрив, що ЗСУ зможуть звільнити Бахмут. Події на фронті розвиваються згідно із планами, які були розроблені та затверджені, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ.

Маляр розповіла, що стало відомо про потужне просування ЗСУ. Заступник міністра оборони повідомила, що на півдні у ЗСУ є просування щодня.

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