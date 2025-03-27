"Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

Що сказав Костенко:
- Путін хоче території, які навіть не окупував
- Росіяни намагаються вирвати для себе максимум
Війна не завершиться найближчим часом, а Росія продовжуватиме намагатися досягти своїх цілей - знищення України. Про це заявив народний депутат, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук".
"Я точно не вірю, що буде припинення війни. Росія вже висунула свої умови. Ми бачимо, як Путін виступав і міністр закордонних справ (Сергій Лавров, - ред.), коли вони хочуть наші території, які навіть не окупували. Вони хочуть, щоб нам не постачали зброю, щоб ми припинили мобілізацію", - міркує нардеп.відео дня
Водночас він згадав і про зазіхання агресора на Одесу та весь південь.
"Росія буде виставляти умови для того, щоб затягувати, набиратися сил для того, щоб подальшими кроками знову продовжити бойові дії і досягнути бодай якихось цілей, яких вони не досягли протягом широкомасштабного вторгнення", - вважає Роман Костенко.
Утім, додав він, у Росії усвідомлюють, що які б заяви на геополітичному рівні не робили, вони "розуміють, що зазнали поразки, і намагаються вирвати для себе максимум, користуючись тим, що з ними спілкуються Сполучені Штати".
Війна в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 березня, в Парижі відбулася зустріч так званої "Коаліції охочих", за підсумками якої Франція і Великобританія вирішили направити військові делегації в Україну. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що через зростання інтенсивності бойових дій з боку РФ і спроби російських військ розширити фронт на територію Сумщини, він працював у цьому регіоні.
Тим часом Росія готується до нового наступу, який може розпочатися вже в найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській і Харківській областях. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro наголосив, що Москва використовує переговори зі США лише для того, щоб виграти час.
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Хто такий Роман Костенко
Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.
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