Вони зрадники України: стало відомо, хто з офіцерів воює на боці РФ

Народжені в Україні офіцери воюють на боці РФ / Колаж Главред

Російські журналісти ідентифікували чотирьох російських офіцерів, які віддають накази вбивати мирних жителів. Всі вони тісно пов'язані з Україною, троє з них народилися на території нашої країни. Про це повідомляє російське видання Проект.

За даними журналістів, кожен восьмий російський офіцер, який задіяний у війні проти України, пов'язаний з нашою країною. Однак, як ми бачимо, навіть це не заважає їм знищувати український народ, можливо, навіть своїх родичів.

Російський полковник Вадим Паньков, навчався в Україні / з відкритих джерел

Як відомо, один з цих чотирьох ідентифікованих офіцерів народився в Білорусі, але вчитися відправився саме в нашу Україну. Ним виявився полковник Вадим Паньков, студентські роки якого були проведені в Київському вищому загальновійськовому командному училищі ім. М. В. Фрунзе.

У 1992 році Паньков став командиром одного з підрозділів української армії, проте свою присягу на вірність Україні він ганебно зрадив і став командиром 45-ї окремої бригади спецназу армії РФ, яка бере участь в українській кампанії.

Російський офіцер Микола Гостєв, народився на Сумщині / з відкритих джерел

У війні проти України задіяні літаки, пілоти яких підпорядковуються наказам Миколи Гостєва - командувач 4-ї армії ВПС і ППО (Червонопрапорна армія Військово-Повітряних сил і протиповітряної оборони). Він, до речі, народився в селі на Сумщині, яку активно обстрілюють рашисти щодня.

Російський офіцер Олег Маковецький, народився в Харківській області / з відкритих джерел

Ще один зрадник України - командувач 6-ою армією ВПС з Ленінградської області Олег Маковецький. Він народився в Чугуєві Харківської області. Нам складно це зрозуміти, але саме від віддавав наказ бомбити Харків.

Російський генерал-лейтенант Михайло Зусько, народився на Волині / з відкритих джерел

Генерал-лейтенант Михайло Зусько, який командує 58-ою загальновійськовою армією народився у багатодітній родині на Волині. Він віддавав накази наступати російським військам з Криму в Миколаїв. Також відомо, що цей злочинець почав свою зрадницьку діяльність ще в 2014 році на Донбасі.

Раніше українські правоохоронці оголосили рашиста в розшук за фінансування тероризму і розв'язання агресивної війни до 24 лютого 2022 року.

Російські журналісти також зазначають, що не менше 20 встановлених російських командирів вже загинули, четверо з них загинули на батьківщині - в Україні.

Повідомляється, що перераховані вище зрадники країни поки живі.

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Раніше ми повідомляли про те, що Григорій Брєєв, який народився у Вінницькій області, командує фрегатом Адмірал Макаров Чорноморського флоту РФ. З цього судна запускаються ракети по українських містах. Брєєв служив у Збройних силах України і зрадив присягу в 2014 році після анексії Криму.

Також ми публікували імена особового складу армійської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України, руйнуючи інфраструктуру України.

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