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"Я відкопав дитину першою": масований обстріл Запоріжжя - знищені будинки та онколікарня

Ангеліна Підвисоцька
7 листопада 2024, 17:02
56
Російські окупанти вдарили КАБами по Запоріжжю. Вже є інформація про загиблих та постраждалих.
удар по Запорожью
Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Нацполіція України

Головне:

  • РФ вдарила п'ятьма КАБами по Запоріжжю
  • Внаслідок ударів зруйновані будинки та лікарня
  • Є загиблі, серед постраждалих є діти

Російські окупанти вдарили КАБами та ракетами по Запоріжжю. Під ударом опинились цивільні об'єкти та мирні люди. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог наніс 5 ударів. Вони влучили по житлових будинках та лікарні.

відео дня

"Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються. Одна людина загинула, десять поранені, серед них однорічна дитина. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", - написав він.

За даними рятувальників, кількість травмованих зросла щонайменше до 16 людей, врятувати з-під завалів вдалося двох людей. Кількість поранених може збільшитись.

"Частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікувального закладу, загорівся автомобіль. Надзвичайники ліквідували пожежу. Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції повідомляють про 17 поранених, серед них троє дітей. Відомо, що двом пораненим малюкам всього 5 місяців та півтора року.

  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України
  • Удар по Запоріжжю 7 листопада
    Удар по Запоріжжю 7 листопада фото: Нацполіція України

Зазначається, що одна ворожа бомба влучила у п'ятиповерховий будинок, ще три - у приватні будинки.

"На місцях парамедики поліції та рятувальники надають допомогу постраждалим. Інформація щодо кількості потерпілих може змінюватися, пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Згодом Федоров уточнив, що серед постраждалих є діти - 4-місячна дівчинка та хлопчики віком 1 і 10 років.

У Мережі розлетілись відео із кадрами жахливих наслідків на місцях влучання. Поранений чоловік розповів, як власними руками із-під завалів рятував свою дитину та дружину.

Дивіться відео з місця удару КАБами по Запоріжжю:

удар по Запорожью
Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю / фото: скріншот

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що кількість загиблих зросла до чотирьох, поранено 18 людей. Рятувальники дістали з-під завалів жінку та двох поранених дітей. Постраждала жила на третьому поверсі, але після обвалення будівлі опинилася на другому.

"Під завалами ще можуть бути люди. Поліція має інформацію про осіб, які не виходять на звʼязок. Залучені служби системи МВС працюють, щоб допомогти потерпілим. Дякую всім, хто поруч із постраждалими. Слідчі та криміналісти документують черговий воєнний злочин окупантів. Цивільна інфраструктура вкотре під ударом. Цивільні люди для Росії - це мішень. І за це РФ понесе відповідальність", - зазначив він.

'Я відкопав дитину першою': масований обстріл Запоріжжя - знищені будинки та онколікарня
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на безжальні удари авіабомбами по Запоріжжю. Він зазначив, що під ударом опинилась будівля онкологічної лікарні та житлові будинки. Під завалами продовжують шукати людей.

"Кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль. Там отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта – ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає", - заявив Зеленський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав західних партнерів підтримати Україну та зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

"Запоріжжя - черговий удар авіабомбами і ракетами. Постійний терор Харкова, Сум, Києва та інших міст. Путіна потрібно зупиняти силою, Захід має бути сильним і підтримати Україну", - сказав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, вранці 7 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку російських дронів. У п'яти районах міста є пошкодження. Зокрема, у Печерському районі сталася пожежа і руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

У результаті злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА.

Крім того, після удару країни-агресора Росії по Україні було запроваджено аварійні відключення електроенергії в Житомирській та Рівненській областях.

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