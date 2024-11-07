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Збито понад 30 БПЛА: Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ

Анна Ярославська
7 листопада 2024, 09:24
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Відомо про двох постраждалих, їхньому життю нічого не загрожує. Є пошкодження будівель у шести районах столиці.
Атака безпілотників на Київ
Окупанти атакували Київ дронами вісім годин / Колаж: Главред, фото: ДСНС, КМВА

Коротко:

  • Над Києвом збито десятки дронів
  • Пошкоджено будівлі в шести районах міста

У ніч на 7 листопада країна-агресор Росія здійснила чергову масовану дронову атаку на столицю. Сили ППО знешкодили понад три десятки російських БпЛА. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин.

Як розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, ворожі дрони заходили на Київ як поодинці, так і групами.

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"Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах - як на дуже низьких, так і на значних", - ідеться в повідомленні.

За словами Попка, внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА.

Унаслідок атаки російських ударних безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

"На цей час у Києві немає повітряної тривоги. Але в повітряному просторі України ще є безпілотники, які можуть рухатися в напрямку Києва. Тому будьте уважні та не ігноруйте повітряні сигнали повітряної тривоги!", - додали в КМВА.

Зазначимо, станом на 09:18 у Києві знову оголошено повітряну тривогу.

"Київ - 1х БпЛА від Броварів на місто. Лівобережжя. Уважно", - повідомляє monitor.

Раніше Главред писав про масовану атаку на Київ у ніч на 7 листопада. Читайте матеріал: Київ - під атакою дронів: чути вибухи, горить багатоповерхівка і бізнес-центр.

Збито понад 30 БПЛА: Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ
Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

РФ готує масований удар по Україні

З часу останнього масованого ракетного удару в Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує.

"Можливо, це якісь домовленості зі США перед виборами, щоб не ескалувати ситуацію. Тому що Білий дім дотримувався домовленостей щодо неескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною", - сказав він.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

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