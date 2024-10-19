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"Я звільняв Київ, поки вся влада здриснула": соцмережі обурила заява Порошенка

Олег Макаров
19 жовтня 2024, 20:59
223
Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що захищав Київ 24 лютого, поки "вся влада здриснула", у Мережі бурхливо відреагували.
'Я звільняв Київ, поки вся влада здриснула': соцмережі обурила заява Порошенка
Порошенко заявив, що захищав Київ 24 лютого, поки "вся влада здриснула" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що в перші години після початку повномасштабного вторгнення Росії він особисто зі зброєю в руках захищав Київ, тоді як вся влада нібито втекла зі столиці. Про це він розповів у інтерв’ю на телеканалі "Прямий".

Спочатку п’ятий президент України зазначив, що в країні важливо відновити довіру громадян до держави в сфері антикорупційної діяльнос так, як це було у перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони. І в рамках 206-го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпеня, блокпости, роздачу зброї і врешті-решт захист Києва від російських загарбників", - сказав Порошенко.

відео дня

Політик також прокоментував план перемоги України. Він заявив, що озвучені президентом Зеленським тези не буде називати планом.

"Я буду уникати називати його планом і тим більше перемоги, але це дуже добре, коли є позиція президента щодо подальших дій його як Верховного Головнокомандувача, держави щодо стабілізації ситуації в країні", - зазначив він.

Реакція у Мережі

Реакція користувачів соціальних мереж на заяви експрезидента Петра Порошенка не змусила себе довго чекати. Багато коментаторів вказують на іронію і абсурдність його слів.

  • Реакція на заяву Порошенка у Мережі
    Реакція на заяву Порошенка у Мережі Фото: скріншот
  • Реакція на заяву Порошенка у Мережі
    Реакція на заяву Порошенка у Мережі Фото: скріншот
  • Реакція на заяву Порошенка у Мережі
    Реакція на заяву Порошенка у Мережі Фото: скріншот
  • Реакція на заяву Порошенка у Мережі
    Реакція на заяву Порошенка у Мережі Фото: скріншот
  • Реакція на заяву Порошенка у Мережі
    Реакція на заяву Порошенка у Мережі Фото: скріншот
  • Реакція на заяву Порошенка у Мережі
    Реакція на заяву Порошенка у Мережі Фото: скріншот

Радник керівника Офісу президента України і заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко наголосив, що спроби Петра Порошенка повернутися до влади виглядають "смішно і страшно" водночас.

"Це смішно і страшно одночасно, що з людиною робить жага повернення до влади. Виявляється, це Порошенко зі зброєю в руках врятував Київ від окупантів, а "вся влада здриснула". Шкода, що цю маячню змушені слухати в 72 бригаді, яка і врятувала столицю разом з Порошенком", - написав він.

'Я звільняв Київ, поки вся влада здриснула': соцмережі обурила заява Порошенка
Коментар Сергія Лещенка / Фото: скріншот

Дехто зауважив, що Порошенко вважає себе "рятівником Києва", хоча насправді роль у захисті столиці відіграли військові. Багато постів містять гнівні висловлювання, в яких експрезидента звинувачують у брехні заради особистої вигоди.

"Бачимо приклад того, як втратити залишки поваги та закопати себе власними руками", - написав ветеран ЗСУ Макс Колесніков.

Користувачі саркастично вже охрестили Порошенко "сивочолим Хетьманом" і поширюють різноманітні меми з ним.

  • Меми, які викликала заява Петра Порошенка
    Меми, які викликала заява Петра Порошенка Фото: скріншот
  • Меми, які викликала заява Петра Порошенка
    Меми, які викликала заява Петра Порошенка Фото: скріншот
  • Меми, які викликала заява Петра Порошенка
    Меми, які викликала заява Петра Порошенка Фото: скріншот
  • Меми, які викликала заява Петра Порошенка
    Меми, які викликала заява Петра Порошенка Фото: скріншот

План перемоги України - головне

Як повідомляв Главред, 16 жовтня президент Україн Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді план перемоги. Він включає п'ять основних пунктів.

Зеленський вважає, що реалізація цього плану дозволить завершити війну не пізніше 2025 року. Він підкреслив, що запрошення України до НАТО може стати вирішальним кроком на шляху до миру, оскільки саме відсутність членства України в Альянсі стала одним з факторів, що спонукали Росію до агресії.

Раніше президент України відвідав кілька західних столиць, щоб представити цей план, проте жоден з ключових союзників поки не висловив чіткої підтримки. За даними Associated Press, Зеленський надав союзникам три місяці для ухвалення основних принципів плану.

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