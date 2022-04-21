Нова розмова орків: в ОРДЛО окупанти використовують чоловіків, як рабів

СБУ оприлюднила нову розмову орків / УНІАН

СБУ опублікувала розповідь чергового полоненого з так званої "ДНР". Він розповів, що російські окупанти використовують їх для облаштування окопів, повідомляє пресслужба СБУ.

Мобілізовані в так званих "Л/ДНР" чоловіки вважають себе "рабами" російських окупантів і раді потрапити в український полон.

"Ми як раби для Росії. Копаємо для них окопи, підбираємо за ними недоїдки..."- каже чоловік.

Він розповів, що його насильно мобілізували і привезли до розташування російських військ під Сумами.

Там російські офіцери використовували їх для влаштування окопів, а у вільний час "виховували" за всіма законами дідівщини.

"Коли ми були в лісі, командиру це не сподобалося, що всі пішли вечеряти. Він одного хлопця штовхнув і почав біля голови стріляти. А іншого знайшов, то взяв двох чоловік, сказав, щоб його закопували. Роздягли, закопали по шию в окоп і почав стріляти біля голови. Було видно, що наші життя для них нічого не варті..",- сказав він.

СБУ повідомляється, що в полоні чоловік зберіг життя і врятувався від цькування. Однак, за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти.

Як повідомляв Главред, за добу країна-агресор РФ перекинула в Україну чотири батальйонні тактичні груп( БТГ), три з яких пішли на Донбас. Про це повідомив CNN Високопоставлений чиновник американського оборонного відомства в середу, 20 квітня.

За його словами, За останній тиждень Російський сили додали 17 БТГ. Всього, за оцінками США, Зараз на території Української держави знаходяться 82 БТГ.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти почали наступ на Донбасі, але заходить путінська армія тільки в порожні міста-там немає людей. Згодом їх накриває артилерія ВСУ.

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