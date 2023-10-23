WP пише про причетність СБУ до вбивства Дугіної, у спецслужбі не коментують

Тепер американські ЗМІ стверджують, що Україна спільно зі США планувала операцію з ліквідації Олександра Дугіна.

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Дугіну підірвали у серпні 2022-го / Колаж Главреда. Фото: СБУ, скріншот

The Washington Post стверджує, що СБУ причетна до ліквідації пропагандистки та доньки ідеолога російського фашизму Дарії Дугіної. Однак у спецслужбі цю інформацію "не коментують".

Як пише видання, СБУ нібито працювала над спецоперацією з ЦРУ США. А для підриву силовики нібито використали переноску для кішки. ЗМІ заявляють про це, посилаючись на "десятки джерел" в українських, американських та західних спецслужбах.

На підготовку до операції СБУ та ЦРУ нібито використали десятки мільйонів доларів. США, за словами джерел WP, начебто передали Україні передові системи стеження і величезний масив розвідданих.

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Однак метою спецоперації, йдеться у статті, була не Дугіна, а її батько - теж пропагандист - Олександр Дугін. Компоненти до вибухівки провезли через кордон Росії у переносці для кішки в захаращеній машині, де перебувала матір з 12-річною донькою.

Окремо WP пише про "значну присутність" ЦРУ в Києві і про те, що схильність України до смертоносних операцій викликала занепокоєння серед деяких чиновників у Києві та Вашингтоні.

Крім того, деякі чиновники також вважають доцільнішим знищувати росіян, безпосередньо причетних до війни проти України, а інші непокояться, що українські спецслужби можуть розпочати серію атак на росіян у "третіх країнах" і це погіршить відносини Києва з західними партнерами.

Що кажуть в СБУ

Українська Служба безпеки у коментарі агентству "Укрінформ" заявила, що "не коментує інформацію", а деталі спецоперацій розповість вже після Перемоги.

"Усі деталі щодо резонансних спецоперацій СБУ ми зможемо обговорити після нашої Перемоги. Ми не коментуємо інформацію, отриману ЗМІ від джерел", - йдеться у відповіді Служби Безпеки.

Водночас у спецслужбі зауважили, що, як зазначав раніше неодноразово її глава Василь Малюк, СБУ і надалі докладатиме максимум зусиль, аби вигнати окупантів з української землі та завершити війну нашою Перемогою.

Убивство Дар'ї Дугіної

У серпні 2022 року в Підмосков'ї машину, у якій перебувала Дар'я Дугіна, підірвали. Пізніше з'ясувалося, що за кермом мав перебувати сам Дугін.

Росія звинуватила Україну у "терористичному акті", проте в Офісі президента одразу ж заявили, що не мають відношення до інциденту.

Згодом російські спецслужби спіймали якусь жінку, назвавши її громадянкою України й екс-членом "Азову". Українські військові це спростували.

До слова, американські ЗМІ не вперше поширюють чутки про нібито причетність України до вбивства Дугіної. Зокрема, ще у жовтні 2022 року The New York Times, посилаючись на "джерела", звинуватив Київ у підриві машини росіянки. У США намагались одразу виправдатись - мовляв, жодної розвідувальної інформації не надавали.

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