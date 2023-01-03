"Взяти Україну змором": Жданов розкрив тактику росіян на війні у 2023 році

Окупанти застосовуватимуть в Україні дрони та ракети. Тепер головна мета - не завдати шкоди, а морально виснажити суспільство.

Олег Жданов назвав нинішню мету окупантів / Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що РФ і надалі буде застосовувати комбіновані атаки на Україну - за допомогою ракет і дронів.

Мета окупантів - морально виснажити українців і домогтися якомога більших жертв серед мирного населення.

"Ми з вами вже третю добу в Новому році на власній шкурі відчуваємо тактику застосування тих же дронів і ракет. Ви бачите, що тепер головна мета - не завдати шкоди, а морально вимотати суспільство. Дрони літають всю ніч, а значить, населення всю ніч не спить і знаходиться в бомбосховищах, а вранці на роботу. Це ж величезна напруга - там бахнуло, там щось впало... а якщо з дітьми? Скільки людина так витримає? Крім того, за задумом ворога, має бути якомога більше жертв серед цивільного населення"" - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Військовий експерт додав, що загарбники "беруть нас змором", і тепер ця тактика буде основною.

При цьому Жданов вважає, що ракети в РФ не закінчуються, але з ними "явний дефіцит".

"І це тепер буде на постійній основі. Якщо, звичайно, Іран не розродиться та не дасть кілька сотень ракет. Тоді буде набагато гірше - вони повернуться до тактики масованих ракетних ударів", - вважає полковник запасу.

"Що стосується тактики на полі бою, то так, вони готують мобілізованих, вони відбирають кращих – за станом здоров'я, за рівнем підготовки. І, звичайно, якщо вести наступ, потрібні штурмові загони. Судячи з кількості людей – 160 осіб – це будуть посилені роти. Тому вони і готуються", - додав Жданов.

Ракетні удари РФ по Україні

Росія атакувала Україну ракетами і дронами під Новий Рік - вдень 31 грудня та одразу після опівночі 1 січня.

Внаслідок ракетної атаки на цивільні об'єкти столиці 31 грудня одна людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Вночі російські війська атакували Україну з повітря. Ворог запускав безпілотники. 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" вдалося збити силам ППО.

Російські окупанти можуть завдати по Україні нового масованого ракетного удару на Різдво 7 січня. Про це заявив прессекретар командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.

"Ми до цього готуємося", — сказав він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що у Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.

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