Удар HIMARS по базі росіян в окупованій Макіївці підриває авторитет Путіна - ISW

Подібні військові невдачі будуть ускладнювати зусилля Путіна заспокоїти провоєнне співтовариство і зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інфопросторі.

Володимир Путін / сайт Кремля

Потужний удар українських захисників по базі росіян у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області підірвав авторитет російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Міноборони РФ хоч і визнало втрати, але намагається перекласти відповідальність за них на маріонеток з квазіреспубліки "ДНР". Ті в свою чергу заявляють, що у всьому винні солдати, які користувалися телефонами і, таким чином, дозволили ЗСУ відстежити сигнали і чітко визначити координати для атаки.

"Однак розпливчасте визнання російського МО удару викликало критику військового командування РФ", - зазначають аналітики ISW.

За словами фахівців, військові блогери, пов'язані з ПВК "Вагнер", зазначали, що російське військове командування полегшило українським силам можливість удару, тримаючи кілька сотень солдатів в одному місці, а також назвали "брехнею" пояснення "ДНР" щодо використання мобільних телефонів.

Інші блогери стверджували, що командування було свідком подібних атак протягом останніх 11 місяців, але проявило "злочинну недбалість" і навіть не спробувало розосередити війська в Макіївці на менші групи в тилу.

Подібні військові невдачі все більше ускладнюватимуть зусилля Путіна заспокоїти провоєнну спільноту і зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі, вважають в Інституті вивчення війни.

"Диктатор вже доручив до 6 січня провести розслідування. Однак нездатність Путіна відповісти на критику і виправити недоліки російської військової кампанії підривають його авторитет як практичного військового лідера", - резюмували аналітики.

Удар по ПТУ в окупованій Макіївці

У ніч на 1 січня 2023 року Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області. Будівля повністю знищена. Внаслідок удару могли загинути 400 і отримати поранення 300 окупантів.

Великі втрати окупантів у Макіївці також підтвердили російські пропагандисти.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці у ніч на 1 січня. Він не став уточнювати, який підрозділ армії РФ розташовувалося в будівлі ПТУ №19, з якого окупанти зробили казарму, але зазначив, що він в основному складався з мобілізованих росіян.

За словами Гіркіна, в будівлі був розташований склад боєприпасів - він повністю знищений. Знищена також практично вся військова техніка.

У Міністерстві оборони Росії лише через 2 дні зізналися, що внаслідок удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули 63 військових.

За даними Telegram-каналу Astra, в зруйнованому при обстрілі ПТУ могли розміщуватися мобілізовані із Самарської області.

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