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У ЗСУ назвали ймовірну дату нового масованого ракетного удару РФ

2 січня 2023, 14:33
Росіяни можуть "приурочити" нову атаку до чергової святкової дати, не виключив Юрій Ігнат.
Ту-95, Росія, крилата ракета, бомбардувальник
РФ може готувати новий ракетний удар / vpk.name

Російські окупанти можуть завдати по Україні новий масований ракетний удар, заявив прес-секретар Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Росіяни можуть "приурочити" нову атаку до чергової святкової дати, підкреслив він в ефірі Каналу 24.

Представник командування Повітряних сил Збройних сил України не виключив, що на Різдво 7 січня Росія також може вдарити по Україні ракетами.

"Ми до цього готуємося", — додав Ігнат.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

Читайте більше:

ЗСУ війна Росії та України ракетний удар
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