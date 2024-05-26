УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

Марія Тупік
26 травня 2024, 03:37оновлено 26 травня, 05:27
959
У ніч на неділю, 26 травня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3.
вибух, вибухи, тривога, тривога, одеса
Ракетний удар по Україні / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Сили оборони Півдня

26 травня Росія здійснила пуски ракет стратегічними бомбардувальниками по Україні. У багатьох областях нашої країни оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано пуски ракет з декількох бортів ТУ-95мс із району Енгельса, повідомили Повітряні сили.

Зокрема, йдеться про те, що попередньо о 02:15 здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області Росії.

відео дня

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що існує ракетна небезпека для західних областей.

3:42 У Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети змінили напрямок, зараз на півночі Київської області, курс західний.

3:55 Ракети в Житомирській області змінили напрямок руху і тримають курс на Житомир.

Що таке моніторингові канали

Моніторинговий канал - умовна назва телеграм-каналу, який у режимі реального часу повідомляє про рух російських ракет над територією України. Офіційний телеграм канал такого типу - "Повітряні сили ЗС України". Також існує низка неофіційний каналів, наприклад "Николаевский Ванек", який пов'язують з Віталієм Кімом, а також канал monitor (анонімний).

4:00 Моніторингові канали повідомили про вибухи в Житомирі. Працює ППО.

4:22 Росія підняла Міг-31К і здійснила пуски ракет "Кинджал".

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи
Ракета Кинжал / Інфографіка: Главред

Старокостянтинів - удар РФ

Під ударом опинився Старокостянтинів. Там пролунала серія вибухів, повідомили моніторингові канали.

"У Старокостянтинові проблеми з електроенергією на тлі ударів РФ", - Суспільне.

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

Ворогом було застосовано:

  • крилаті ракети Х-101/555
  • аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал"
  • ударні БпЛА типу "Шахід".

У Вінниці удар у житловий будинок

"У Вінницькій області внаслідок ворожої атаки потрапляння до житлового будинку. 3 осіб постраждали. Проходить евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби", - повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

Також Борзов повідомив, що лікарі діагностували легкий рівень тяжкості у всіх постраждалих.

"Всі відмовилися від госпіталізації. Будьте в укриттях до кінця повітряної тривоги!", - зазначив голова ОВА.

Карта повітряних тривог станом на зараз:

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, попередня ракетна атака РФ по Україні була в ніч на 8 травня, після 3 години ночі російські окупанти влаштували масований удар.

Удень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни завдали удару по торговому центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Пізніше російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракетний удар
Реклама

Головне за день

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

03:37 Україна
РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

01:00 Україна
"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

00:19 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на сьогодні 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці 7397

Гороскоп на сьогодні 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці

Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля 4300

Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться 3301

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна 2681

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна

Последние новости

06:48

Путін може готувати атаку на одну з країн НАТО

05:53

Чи зможе Путін "взяти" Харків: журналіст оцінив ризики

04:10

"Зловили 7 кліщів": нова "коханка" Путіна потрапила в конфуз

03:37

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

03:30

Потрібен лише один продукт: 4 кроки, щоб відбілити одяг від жовтизни

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
02:20

4 заборони, які не можна порушувати 26 травня: важливі прикмети дня

01:30

"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

01:00

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

00:19

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в ХарковіФотоВидео

Реклама
25 мая, суббота
23:57

Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

23:55

Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

23:17

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:15

Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

22:40

Неможливість переговорів з Путіниммнение

22:32

Летіли бити по Харкову: РФ скинула бомбу біля Бєлгорода – несподівані деталі

22:22

США погрожують РФ "знищенням усіх позицій" у разі застосування "ядерки" - МЗС Польщі

21:42

Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

21:02

Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є пораненіФотоВидео

20:51

"Мирна пропозиція Путіна": в ОП жорстко відреагували на удар РФ по Харкову

20:43

Ти сама справляєшся: чоловік Єфросиніної, на тлі чуток про розлучення, звернувся до ведучої

Реклама
20:21

Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли

19:41

"Усе сипалося": електрик урятував людей з Епіцентру в Харкові та розповів про вибухиВидео

19:32

"Знято" і "виключено з військового обліку": юрист пояснив велику різницю в поняттях

19:03

Чи вимикатимуть світло українцям 26 травня: "Укренерго" дало позитивний прогноз

18:40

Комбат ЗСУ назвав імовірні терміни й напрямки перелому ситуації на полі бою

18:25

"Це – прояв божевілля": Зеленський емоційно відреагував на удар по ХарковуФотоВидео

17:57

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

17:43

ЗСУ зупинили штурм РФ і вибивають ворога на Харківщині: названо напрямок

16:41

"Штурмовик догорає в степах": знищення Су-25 РФ на сході потрапило на відеоВидео

16:38

РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова: є жертви та багато постраждалихФотоВидео

16:24

Чому в унітазі постійно тече вода: прості та дешеві способи виправити проблему

16:17

Вона втрачає: подруга Пугачової розкрила таємницю голосу співачки

16:10

"Вмієш читати - знайди висновок": Зеленський різко відповів на заяви Путіна про легітимність

15:56

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд

15:14

ЗСУ "перемололи" десятки росіян і поліпшили становище на півдні: названо напрямок

15:06

Від Путіна: Орбакайте молить вищі сили захистити її від "зла"

15:02

Ароматний напій прямо з городу: топ-3 рослин для чайної клумбиВидео

14:49

"8 росіян до 1 українця": Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині

14:18

"Найбільш неадекватний ворог за 100 років": Зеленський жорстко висловився про Путіна

14:17

Позбавить від хвороб і подовжить молодість: що можна зробити з пелюсток півонії

Реклама
14:09

В Естонії заявили про розміщення військ в Україні: рішення має ухвалити парламент

13:58

В Україні хочуть блокувати рахунки за активні перекази скарти на карту: що сталося

13:47

Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду

13:46

Церковне свято 26 травня: що категорично заборонено робити у цей день

13:08

Повістка на роботі: юрист пояснив, як роботодавців можуть карати за порушення

12:44

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні

12:20

Премʼєр Шмигаль доручив Одеській ОВА екстрено ліквідувати техногенно-екологічну загрозу

12:04

Дві підгодівлі змусять цвісти грошове дерево: як приготувати добриво для товстянкиВидео

12:00

НАТО може задіяти 5 статтю про колективну оборону: генсек Альянсу назвав умову

11:56

"Він не уклоніст": колишня дружина Потапа згадала про сім'ю і про нього

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти