Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

У ніч на неділю, 26 травня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3.

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Ракетний удар по Україні / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Сили оборони Півдня

26 травня Росія здійснила пуски ракет стратегічними бомбардувальниками по Україні. У багатьох областях нашої країни оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано пуски ракет з декількох бортів ТУ-95мс із району Енгельса, повідомили Повітряні сили.

Зокрема, йдеться про те, що попередньо о 02:15 здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області Росії.

відео дня

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що існує ракетна небезпека для західних областей.

3:42 У Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети змінили напрямок, зараз на півночі Київської області, курс західний.

3:55 Ракети в Житомирській області змінили напрямок руху і тримають курс на Житомир.

Що таке моніторингові канали Моніторинговий канал - умовна назва телеграм-каналу, який у режимі реального часу повідомляє про рух російських ракет над територією України. Офіційний телеграм канал такого типу - "Повітряні сили ЗС України". Також існує низка неофіційний каналів, наприклад "Николаевский Ванек", який пов'язують з Віталієм Кімом, а також канал monitor (анонімний).

4:00 Моніторингові канали повідомили про вибухи в Житомирі. Працює ППО.

4:22 Росія підняла Міг-31К і здійснила пуски ракет "Кинджал".

Ракета Кинжал / Інфографіка: Главред

Старокостянтинів - удар РФ

Під ударом опинився Старокостянтинів. Там пролунала серія вибухів, повідомили моніторингові канали.

"У Старокостянтинові проблеми з електроенергією на тлі ударів РФ", - Суспільне.

Ворогом було застосовано:

крилаті ракети Х-101/555

аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал"

ударні БпЛА типу "Шахід".

У Вінниці удар у житловий будинок

"У Вінницькій області внаслідок ворожої атаки потрапляння до житлового будинку. 3 осіб постраждали. Проходить евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби", - повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Також Борзов повідомив, що лікарі діагностували легкий рівень тяжкості у всіх постраждалих.

"Всі відмовилися від госпіталізації. Будьте в укриттях до кінця повітряної тривоги!", - зазначив голова ОВА.

Карта повітряних тривог станом на зараз:

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, попередня ракетна атака РФ по Україні була в ніч на 8 травня, після 3 години ночі російські окупанти влаштували масований удар.

Удень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни завдали удару по торговому центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Пізніше російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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