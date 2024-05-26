Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

26 травня Росія здійснила пуски ракет стратегічними бомбардувальниками по Україні. У багатьох областях нашої країни оголошено повітряну тривогу.
Зафіксовано пуски ракет з декількох бортів ТУ-95мс із району Енгельса, повідомили Повітряні сили.
Зокрема, йдеться про те, що попередньо о 02:15 здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області Росії.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що існує ракетна небезпека для західних областей.
3:42 У Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети змінили напрямок, зараз на півночі Київської області, курс західний.
3:55 Ракети в Житомирській області змінили напрямок руху і тримають курс на Житомир.
Що таке моніторингові канали
Моніторинговий канал - умовна назва телеграм-каналу, який у режимі реального часу повідомляє про рух російських ракет над територією України. Офіційний телеграм канал такого типу - "Повітряні сили ЗС України". Також існує низка неофіційний каналів, наприклад "Николаевский Ванек", який пов'язують з Віталієм Кімом, а також канал monitor (анонімний).
4:00 Моніторингові канали повідомили про вибухи в Житомирі. Працює ППО.
4:22 Росія підняла Міг-31К і здійснила пуски ракет "Кинджал".
Старокостянтинів - удар РФ
Під ударом опинився Старокостянтинів. Там пролунала серія вибухів, повідомили моніторингові канали.
"У Старокостянтинові проблеми з електроенергією на тлі ударів РФ", - Суспільне.
Ворогом було застосовано:
- крилаті ракети Х-101/555
- аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал"
- ударні БпЛА типу "Шахід".
У Вінниці удар у житловий будинок
"У Вінницькій області внаслідок ворожої атаки потрапляння до житлового будинку. 3 осіб постраждали. Проходить евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби", - повідомив голова ОВА Сергій Борзов.
Також Борзов повідомив, що лікарі діагностували легкий рівень тяжкості у всіх постраждалих.
"Всі відмовилися від госпіталізації. Будьте в укриттях до кінця повітряної тривоги!", - зазначив голова ОВА.
Карта повітряних тривог станом на зараз:
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, попередня ракетна атака РФ по Україні була в ніч на 8 травня, після 3 години ночі російські окупанти влаштували масований удар.
Удень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.
Президент Зеленський зазначив, що росіяни завдали удару по торговому центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.
Пізніше російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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