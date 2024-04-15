Дістануть ЧФ РФ у будь-якій точці Чорного моря: у СБУ розповіли, як модернізували Sea Baby

Новий дрон Sea Baby відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками. У 2022 році у світі йому не було альтернативи.

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Українські дрони Sea Baby можуть донести тонну вибухівки на тисячу кілометрів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, СБУ

Модернізовані українські морські дрони Sea Baby можуть доправляти майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. У результаті СБУ може діставати цілі противника практично в будь-якій точці Чорного моря. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону 14 квітня.

Водночас він не розкрив усіх технічних характеристик, але зазначив, що це "нові покоління дронів", над удосконаленням яких спільно працюють фахівці СБУ з МВС та "іншими побратимами", передає Суспільне.

За словами представника СБУ, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі, проте неманеврені, їх легко могли виявляти "ворожі РЛС".

"Сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю в кілька десятків мільйонів доларів", - розповів Дехтяренко.

Представник СБУ додав, що українські морські дрони вже вразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.

Дрони Sea baby - унікальна українська зброя

Раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про унікальну розробку СБУ - морські дрони Sea baby, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорский горняк" і танкер "SIG".

За його словами, над розробкою цих дронів та їхнім виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема, в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", - наголосив Малюк.

Дивіться відео - Як виглядають дрони Sea Baby і на що вони здатні:

Дрони Sea Baby - що про них відомо Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат. Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія. Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР. 6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам. СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі. 17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст. 14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном. У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".

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