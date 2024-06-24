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Вибухи в Криму: російська ППО стала причиною загибелі людей – Братчук

Олексій Тесля
24 червня 2024, 10:59
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РФ спеціально розміщує свої військові об'єкти в людних місцях, пояснив Сергій Братчук.
Панцир
Внаслідок удару комплексу ППО Панцир у Севастополі загинули люди / Колаж: Главред, Фото: @crimeanwindnews, пресслужба ЗВО

Унаслідок дій ППО російських окупантів у захопленому Криму загинули люди, які відпочивали на пляжі в Севастополі, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"У прес-релізі міністерства оборони Росії, вони визнали, що робили все, щоб ці уламки, або ця ракета впала саме на цивільних людей. Росіяни зазначили, що зусиллями РЕБ вони відвели ракету від військового об'єкта", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Речник УДА пояснив, що РФ спеціально розміщує свої військові об'єкти в людних місцях, а ракета летіла саме на військовий об'єкт, який є законною ціллю для українських сил.

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"Ба більше, ворог сам собі суперечить, адже згодом вказали, що працювали по цілі ППО "Панцир", і цікаво, що балістику цей комплекс збивати не може. Тобто, це - брехня", каже він.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Представник Сил оборони вказав на те, що пляж, про який ідеться в Севастополі, розташований менш ніж за кілометр від пункту управління військової частини російських окупантів.

Скріншот
/ @crimeanwindnews

РФ використовує людей як живий щит

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, Росія цілеспрямовано розміщує військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари.

При цьому військові пропагандисти РФ активно критикували міністерство оборони Росії та окупаційну владу в Криму за нездатність запобігти удару і забезпечити достатній захист "російського цивільного населення".

В огляді зазначається, що російська влада безвідповідально заохочує російський туризм в окупований Крим у воєнний час, а російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий плацдарм.

Аналітики ISW також припускають, що російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримувати українські удари.

"Росія, ймовірно, порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що "військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них", - підкреслюють в ISW.

Скріншот
/ @crimeanwindnews

Удари по цілях РФ у Криму

Як повідомлялося раніше, окупанти 23 червня влучили по пляжу в Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Тим часом ATACMS, як зізнаються пропагандисти, накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту.

При цьому пропагандисти Кремля не приховують, що по пляжу прилетіло саме від російської ППО, вихваляючись, що в іншому випадку жертв було б набагато більше. Звісно, маються на увазі прильоти по інших військових об'єктах російської армії в Криму, а не по скупченню мирних жителів.

Вибухи в Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, у Криму пролунали нові вибухи. Окупаційна "влада" заявляла про відбиття повітряної атаки. Повідомлялося про роботу російської ППО в Севастополі. Згідно з "офіційною" інформацією, росіянам вдалося збити 5 "повітряних цілей" над територією міста. Деякі снаряди російської ППО влучили по пляжу з людьми, інші - впали в море.

Варто зазначити, що українські військові атакують у Криму виключно військові об'єкти загарбників. За підрахунками ЗСУ, за травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

Вибухи в Криму: російська ППО стала причиною загибелі людей – Братчук
/ Инфографика Главреда

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