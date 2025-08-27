Рус
Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Ангеліна Підвисоцька
27 серпня 2025, 20:41
Російські окупанти вже здійснили запуск ударних безпілотників типу "Шахед".
ПВО, ракета, шахед
РФ може вдарити ракетами і дронами по Україні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Є загроза ударів ракетами та дронами
  • Відзначено пуски ударних безпілотників
  • Зафіксовано активність стратегічної авіації

Росія найближчим часом може атакувати Україну великою кількістю ударних дронів типу "Шахеда" та ракет. Про це повідомляє інформаційний Telegram-канал.

Монітори зазначають, що найближчої ночі ворог може бити по Україні балістикою та крилатими ракетами. У море виведені три ракетоносія із загальним залпом 26 ракет "Калібр".

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів
Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Telegram-канал monitoringwar попереджає про пуски дронів з п'яти пускових локацій. Вони були запущені з Брянської, Орловської, Смоленської, Курської областей та Краснодарського краю. Перші ударні дрони залетіли з півночі курсом на Сумську та Чернігівську області.

атака дронов
РФ атакувала Україну дронами / фото: Telegram-канал "Розвідка України"

Моніторингові канали попереджають про нетипову активність стратегічної авіації РФ.

"Стратегічна авіація РФ проявляє деяку нетипову активність, що може бути повʼязана із підготовкою до нанесення ракетного удару по території України. Сприймайте як попередження", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що групи "Шахедів" були зафіксовані у декількох областях:

  • на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину;
  • на Сумщині курсом на Полтавщину;
  • група ударних БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше Главред писав, що Росія почала атакувати Україну реактивними дронами типу "Шахед", для збиття яких доведеться використовувати дорогі зенітні ракети, оскільки альтернативи їм немає.

Стало раніше відомо, що російський Центр безпілотних систем "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери, що може завдати значної шкоди Україні.

Як повідомлялося, аналітики ISW вже повідомляли, що Росія, ймовірно, надалі дедалі активніше покладатиметься на модифіковані далекобійні дрони для атак по пріоритетних цілях в Україні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
