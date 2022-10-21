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Пропагандисти РФ везли крадене: деталі удару по Антонівському мосту

21 жовтня 2022, 15:04

В автомобілі ГАЗель, пошкодженому в результаті удару по мосту, знаходилися речі, вкрадені з кабінету Суспільне Херсон.

Херсон
Пропагандисти РФ вкрали авто Суспільне Херсон / starhit.ru

Під удар на Антонівському мосту, під час комендантської години, потрапили пропагандисти РФ, який вивозили награбоване з Херсона.

Про це розповів співробітник суспільне Херсон Рустам Авдєєв. Подробиці повідомили в Twitter.

За його словами, в автомобілі ГАЗель, пошкодженому в результаті удару по мосту, знаходилися речі, вкрадені з його кабінету.

"Сама ГАЗелька теж належить Суспільному Херсон", - пояснив він.

Пропагандисти РФ везли крадене: деталі удару по Антонівському мосту

Раніше повідомлялося про те, що українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті побудували через річку Дніпро в Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

Клоков приїжджав до Херсона, щоб допомагати окупаційній адміністрації робити в захопленому росіянами місті пропагандистський телеканал.

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Херсонська область війна Росії та України Антонівський міст
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