Пропагандисти РФ везли крадене: деталі удару по Антонівському мосту

В автомобілі ГАЗель, пошкодженому в результаті удару по мосту, знаходилися речі, вкрадені з кабінету Суспільне Херсон.
Під удар на Антонівському мосту, під час комендантської години, потрапили пропагандисти РФ, який вивозили награбоване з Херсона.
Про це розповів співробітник суспільне Херсон Рустам Авдєєв. Подробиці повідомили в Twitter.
За його словами, в автомобілі ГАЗель, пошкодженому в результаті удару по мосту, знаходилися речі, вкрадені з його кабінету.
"Сама ГАЗелька теж належить Суспільному Херсон", - пояснив він.
Раніше повідомлялося про те, що українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті побудували через річку Дніпро в Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.
Клоков приїжджав до Херсона, щоб допомагати окупаційній адміністрації робити в захопленому росіянами місті пропагандистський телеканал.
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