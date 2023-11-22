"Вибуховий виступ" : у ЗСУ оцінили удар по морпіхах РФ під час концерту

У Сухопутних силах Збройних сил України підтвердили нанесення удару по скупченню російських морських піхотинців в районі села Кумачове Донецької області.
У розмові з ВВС Україна представник Сухопутних військ ЗСУ підтвердив нанесення удару та обставини, про які пишуть у ЗМІ. "Виступ був вибуховий", - зазначив співрозмовник.
У матеріалі наголошується, що українські війська завдали удару по скупченню російських військових, які зібралися на концерт з нагоди дня ракетних військ 19 листопада.
Деталі удару по окупантах
В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили удар по скупченню окупантів з 810-ї бригади.
"Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче їх привітали", - відзначили у СтратКомі.
При цьому російські медіа 21 листопада повідомили про загибель актриси Поліни Меньших, яка виступала для російських військових того дня.
"Російська актриса і театральний режисер Поліна Меньших загинула під час обстрілу в Донбасі. Про це повідомив театр-студія "Портал", де Меньших поставила один з мюзиклів", - написали в "РІА Новості".
Звернемо увагу, що ввечері 22 листопада Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на якому, імовірно, зафіксовано момент удару по залу. На відео видно виступ Меньших і чути вибух.
Раніше в РФ підтвердили "удар помсти" ВСУ. Серед "двохсотих" є пропагандисти. Ракети "прилетіли" під час "волонтерської" святкової "вистави" на Донеччині.
Нагадаємо, про удар по 810-й бригаді РФ повідомив український боєць з позивним "Мадяр". За його даними, знищено 25 окупантів, близько сотні-поранено.
За словами "Мадяра", українські військові терпляче дочекалися приїзду російських командирів, щоб завдати нищівного удару по місцю скупчення ворога.
"Мадяр" також підкреслив, що дана атака є "відповіддю" ЗСУ за удар Росії по 128-й бригаді.
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