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Вибух ядерної ракети "Сармат" в Росії: стали відомі ключові причини інциденту

Юрій Берендій
29 вересня 2024, 17:12
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Російська ракета "Сармат", яка здатна нести ядерний заряд перебуває в процесі розробки, хоча вже поставлена на бойове чергування, відзначив аналітик.
Вибух ядерної ракети 'Сармат' в Росії: стали відомі ключові причини інциденту
Чому ракета, що здатна нести ядерний заряд вибухнула на полігоні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Днями OSINT-аналітики заявили, що Росія провела невдалі випробування ракети "Сармат", здатної нести ядерний заряд. Про значення провальних випробувань ракети "Сармат" розповів в інтерв'ю Главреду ізраїльський військовий оглядач Давид Шарпю

За словами експерта Давида Шарпа, якщо тестування й відбулося, то воно завершилося провалом.

"Сармат - сирий продукт, це не ракета, яка давним-давно стоїть на озброєнні і вже відпрацьована. Ракета ще в процесі розробки, але вже, судячи із заяв, поставлена на бойове чергування", - зазначив він.

відео дня

Він підкреслив, що проблеми з випробуваннями російського озброєння вже спостерігалися на прикладі ракети "Булава", що свідчить про слабку культуру виробництва в російській оборонній сфері.

"Було б дивно, якби було все гаразд. Адже армія Росії у 2022 році почала велику війну з Україною зі стратегічним задумом і рівнем підготовки, які й близько не відповідали високим стандартам військової справи", - додав експерт.

Він наголосив, що навіть Ракетні війська стратегічного призначення не є стабільною частиною недосконалої армії РФ.

"Але незважаючи на очевидні труднощі, на Заході чудово розуміють, що у росіян є значний ядерний арсенал у вигляді непридатного мотлоху", - резюмував він.

Вибух ядерної ракети 'Сармат' в Росії: стали відомі ключові причини інциденту
Що відомо про ракету "Сармат" / Інфографіка: Главред

Хто такий Давид Шарп

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.

Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.

Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

Випробування ракети "Сармат" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 вересня під час чергових випробувань міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" на полігоні Плесецьк російські ядерні сили зазнали невдачі. OSINT-аналітик MT Anderson оприлюднив супутникові знімки, на яких видно вирву, що утворилася внаслідок падіння ракети.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що недавній вибух ракети "Сармат" під час випробувань став серйозним ударом по іміджу Росії. За його словами, такі випробування проводяться регулярно, але без успіху. Він також відзначив, що президент Путін не відвідує їх, побоюючись за свою безпеку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що поспішне введення "Сармату" в експлуатацію призводить до частих аварій, а єдиний відносно успішний тест відбувся у квітні 2022 року.

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війна в Україні Сармат Девід Шарп
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