'Велика територія заражена': до яких наслідків призвів вибух ракети 'Сармат'

Путін не відвідує регулярні випробування ракети "Сармат", адже має страхи.

https://glavred.net/world/velika-teritoriya-zarazhena-do-yakih-seryoznih-naslidkiv-prizviv-vibuh-raketi-sarmat-10599926.html Посилання скопійоване

До чого призвів вибух ракети "Сармат" / колаж: Главред, фото: Planet Labs, скріншот: відео

Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап заявив, що російська ракета "Сармат", яка днями вибухнула під час випробувань, завдала сильного удару по російській "імперській величі".

Він також заявив, що це вже не перше випробування ракети "Сармат" росіянами, оскільки вони це роблять регулярно. Криволап зазначив, що російський диктатор Путін жодного разу не відвідав ці випробування, оскільки боїться за свою безпеку.

"Таке забарвлення хмари під час вибуху дає тільки окислювач, а саме азотна кислота. А те, що призвело до витоку палива і такого загоряння, говорить про падіння імперської величі РФ. Адже там кілька систем захисту, які дублюють одна одну і які повинні запобігати подібним ситуаціям. Але вони не спрацювали", - пояснив експерт в ефірі телеканалу Freedom. відео дня

Подібні катастрофи вже траплялися у 60-х роках минулого століття, але тоді був початок ракетобудування і відтоді цього не повторювалося тому ця аварія є унікальною.

"Я думаю, там дуже багато загиблих насправді. І навколо - досить велика територія заражена. Ми ще не все бачимо, тому що азотна кислота діє не дуже швидко, вона впливає поступово", - констатував він.

Що відомо про ракету "Сармат" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що ядерна ракета "Сармат" вибухнула на полігоні в Росії. Російські сили ядерного стримування зазнали невдачі під час нових випробувань міжконтинентальної балістичної ракети РС-28. На зображеннях видно велику вирву, яка утворилася внаслідок падіння ракети.

Внаслідок атаки дронів по Тверській області країни-агресорки Росії був уражений секретний об’єкт у селищі Октябрський, де могла бути ядерна ракета "Сармат". Місцеві жителі почали евакуюватися, побоюючись, що в разі детонації їхні села можуть бути зруйновані.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред