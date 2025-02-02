Вибухи біля ТЦК у Павлограді та Рівному: названо причетних до цього

Андрій Коваленко переконаний, що за цим можуть стояти структури російських ГРУ та ФСБ.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-vozle-tck-v-pavlograde-i-rovno-nazvany-prichastnye-k-etomu-10636115.html Посилання скопійоване

Хто причетний до вибухів у ТЦК / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, соцмережі

Що відомо:

У Павлограді та Рівному пролунали вибухи біля ТЦК

За вибухами можуть стояти російські служби ГРУ та ФСБ

У Павлограді та Рівному біля будівель ТЦК та СП пролунали вибухи. Найближчим часом кількість вибухів та терактів біля ТЦК буде збільшуватись. Про це заявив громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась.

"ФСБ і ГРУ кине всі зусилля, аби поставили десь вибухівку з камерою. За 500$. Гроші не заплатять, а біда може бути", - написав він.

відео дня

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко також переконаний, що за підривами стоять служби ГРУ РФ та ФСБ РФ. Вони курують діями людей, залучених до цього.

"Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року", - додав він.

Вбивство працівника ТЦК - що відомо

Як писав Главред, у суботу, 1 лютого, невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру. Відомо, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК і СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця.

Пізніше військовослужбовець ЗСУ та експерт з питань національної безпеки Іван Варченко заявив, що ті, хто намагаються виправдати вбивство співробітника Полтавського ТЦК і СП, а також перекласти відповідальність, не приносять користі Україні.

Згодом командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив інциденти вбивств співробітників ТЦК. За його словами це "червоною лінією, яку не можна перетинати". Він також наголосив, що українці не мають права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред