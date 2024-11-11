Росіяни прицільно атакували Кривий Ріг: вдарили по п’ятиповерхівці, є поранені

У багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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РФ поцілила балістичною ракетою у багатоповерхівку / Колаж: Главред, фото ДСНС України

Що відомо:

Росіяни вдарили балістикою по п'ятиповерхівці в Кривому Розі

Знищено квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів

Кількість постраждалих росте

У понеділок, 11 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Ракета прицільно влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих", - йдеться у повідомленні. відео дня

За словами керівника МВА Олександра Вілкула, ворог прицільно вдарив балістичною ракетою по багатоповерхівці. На місці удару триває аварійно-рятувальна операція.

"Ми всі на місці. І рятувальники, і медики, і комунальні служби.Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні", - розповів він.

Начальник Дніпропетровської ОВА уточнив, що внаслідок ворожого удару у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть знаходитися люди.

"Відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті - надали допомогу на місці", - зазначив Лисак.

Оновлено 11:17: Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до шести, серед яких є двоє дітей. В ОВА повідомили, що 10-річній дівчинці надали допомогу на місці, а 11-річного хлопчика госпіталізовали в стані середньої тяжкості.

Оновлено 11:33: Лисак уточнив, що у місті уже відомо про вісьмох поранених.

"Троє потерпілих у Кривому Розі госпіталізовані. Окрім 11-річного хлопчика, жінки 58 і 75 років. Всі – у стані середньої тяжкості", - додав він.

Балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Загроза ракетних атак РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 11 листопада Росія підняла близько 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в повітря. Вони прямували до пускових рубежів.

Через загрозу ракетних атак в деяких регіонах України були запровадили екстрені відключення електроенергії. Вони мали допомогти уникнути пошкоджень енергосистеми.

Як зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко, окупанти можуть очікувати на зниження температури, для проведення масованих атак.

Станом на середину 2024 року армія РФ має в запасі 190 ракет Х-101 і здатна щомісячно виробляти 40-50 нових. Крім того, Росія зберігає близько 20 стратегічних бомбардувальників Ту-95, з яких 15 готові здійснити пуски ракет.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що у росіян все готово для атаки по Україні. За його словами, вранці ворог відпрацював тактику пусків ракет з імітацією, що є частиною підготовки до масованих атак.

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