'РФ шукає нові мішені': Зеленський жорстко відреагував на удар по Кривому Рогу

Зеленський наголосив, що російські удари по цивільних цілях на території України свідчать про намір РФ продовжувати війну, а не про дипломатію.

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Зеленський жортско відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу / Колаж Главрел, фото: ДСНС України, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Внаслідок удару РФ зруйновано квартири з 1 по 5 поверх в одному з під'їздів

Україна потребує зброї для захисту від російського терору

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії по п'ятиповерховому будинку в Кривому Розі. Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, внаслідок ракетного удару зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. Наразі відомо про сім постраждалих, серед яких двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, спрямована на порятунок людей, які можуть перебувати під завалами.

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"Кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями. Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію", - вказує Зеленський.

Президент підкреслив, що для захисту від російської агресії Україні необхідна зброя та потужніша підтримка міжнародної спільноти, щоб дипломатичні зусилля могли бути ефективними та дієвими.

"Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені", - резюмував він.

Чим та звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за останній тиждень РФ застосувала по території України понад 800 керованих авіабомб, близько 600 ударних дронів і приблизно 20 ракет різних видів, зазначив президент України Володимир Зеленський.

У ніч на 11 листопада російські війська здійснили три авіаудари по Запоріжжю, внаслідок яких загинув чоловік, ще 19 осіб отримали поранення, включно з дітьми. Згідно з інформацією ДСНС, удари було завдано близько 1:30 ночі.

Тієї ж ночі дрони атакували Миколаїв. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей. За даними МВС України, одна жінка, яка отримала гостру стресову реакцію, була госпіталізована.

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