Під завалами можуть бути люди: кількість постраждалих в Кривому Розі різко зросла

Під завалами п’ятиповерхівки, по якій РФ завдала ракетного удару, все ще можуть перебувати люди, триває розбір завалів, наголосили в ОВА.

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Під завалами ще можуть бути люди - кількість постраждалих зростає / Колаж Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

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Кількість постраждалих внаслідок удару по Кривому Розі зросла

Під завалами можуть залишатись люди

Кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару по п'ятиповерхівці в Кривому Розі зросла до 11 людей, з них 2 дитини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

Крім того, врятовано п'ятьох осіб, пошкоджено вікна в 35 багатоквартирних будинках та 11 автомобілів. Психологи ДСНС надали допомогу 12 постраждалим.

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"Під завалами ще можуть бути люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають", - зазначили в МВС.

Крім того, за даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок російського удару по Кривому Розі в лікарні залишається троє постраждалих.

"Рятувальники продовжують розбирати завали потрощеної п’ятиповерхівки. Шукають людей. Залучили волонтерів-кінологів", - зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено вікна й дахи у 35 багатоповерхівках, а також пошкоджено 11 автомобілів і адміністративну будівлю.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Кривому Рогу 11 листопада - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, прицільно влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією керівника ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, удар було здійснено балістичною ракетою. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цей терористичний обстріл, зазначивши, що вибухом зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під'їздів.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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