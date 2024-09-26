Наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках: Жданов назвав причину

Окупанти можуть знизити інтенсивність свого наступу на кількох напрямках після влучних ударів України по військових арсеналах РФ.

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Наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках, вважає Жданов/ колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, УНІАН

Після ударів України по військових арсеналах країни-агресорки Росії темпи наступальних операцій противника можуть знизитися на певних напрямках фронту.

На ключових напрямках російські окупанти навряд чи будуть знижувати свою активність, проте на тих, які для них не є ключовими, інтенсивність бойових дій може стати меншою. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"На ключові напрямки, як-от Покровське і Курахівське, росіяни все одно максимально спрямовуватимуть свої ресурси, оскільки їм потрібно виконувати поставлені завдання. Адже наступ там продиктований більше політичними, ніж військовими завданнями", – зазначив Жданов.

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Також, за його словами, росіяни не допустять зниження інтенсивності наступів на Куп'янському напрямку й намагатимуться підтримувати там темпи.

"А от на таких напрямках, як Гуляпільський, Оріхівський, Сіверський і Харківський, де інтенсивність бойових дій доволі-таки невисока, темпи наступальних дій противника можуть знизитися. З Сіверського напрямку росіяни зняли війська, там уже тиждень мінімальна кількість атак на добу. На цьому напрямку росіяни самі побоюються контратак українських військ", – сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром. Ворог прагне зробити "кліщі". І поки що в окупантів це виходить, зазначив військовий.

Також раніше прем'єр Британії зробив заяву про війну в Україні й наголосив, що ці тижні й місяці стають вирішальними. Зеленський під час зустрічі зі Стармером обговорили виклики, з якими стикається Україна, і подальші кроки.

Політичний експерт Максим Розумний сказав, хто може створити альтернативу Путіну. Втрата контролю над частиною Курщини не сприймається елітами РФ як серйозний удар і не змінить їхніх настроїв, вважає експерт.

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