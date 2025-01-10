Росіяни готують прорив на передню лінію оборони ЗСУ: військовий розкрив загрози

Ворог активно використовує бронетехніку та артилерію на фронті.

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Яка ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 144 окрема піхотна бригада

Ключові тези Пантьо:

Росіяни вдаються до масових атак живою силою

РФ намагається пробити передню лінію оборони ЗСУ

Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади "Рубіж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо зазначив, що на Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії, не шкодуючи особового складу, техніки, артилерії й засобів БПЛА.

"Бригада "Рубіж" перебуває на Сіверському напрямку. Ми стримуємо наступ противника у напрямку населеного пункту Сіверськ. Противник активно намагається проводити наступальні дії, не економлячи особового складу, техніки, артилерії й засобів БПЛА. Він активно штурмує наші позиції різними методами, зокрема, вдаючись до масових атак живою силою, так званих м'ясних штурмів", - наголосив Пантьо в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Яка ситуація на Сіверському напрямку / скріншот: deepstatemap

За словами старшого лейтенанта НГУ, противник намагається пробити передню лінію оборони ЗСУ, шукаючи слабкі місця, щоб просунутися далі в напрямку Сіверська. Однак наразі йому це не вдається і не вдасться. Ворог активно використовує бронетехніку та артилерію.

"Лише вчора по наших позиціях було здійснено близько 70 артилерійських ударів, а також близько 70 скидів із дронів, що зараз є серйозною проблемою. Радіоелектронна боротьба справляється зі своїми завданнями, але це не є панацеєю. Противник активно використовує FPV-дрони на оптоволокні, на які РЕБ, на жаль, не діє", - зауважив Пантьо.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що аналітики заявили про окупацію Лозової на Харківщині. 7 січня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію армією країни-агресорки Росії населеного пункту Лозова, що у Харківській області. Однак офіційно ця інформація не підтвердилась.

Росіяни оголосили про захоплення Курахового. У Кураховому вже кілька тижнів тривають запеклі міські бої, і значна частина міста залишається зруйнованою. Станом на вечір попереднього дня позиції Сил оборони все ще залишалися щонайменше в західній і північній частині ТЕС.

У розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті контрнаступу ЗСУ на Курщині. У зведенні зазначено, що атака відбулася на тлі оборони українського виступу в Курській області, який постійно зазнає атак з боку російських та північнокорейських військових.

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