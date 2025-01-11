ЗСУ все ще виборюють ключове місто: військові спростували заяви про окупацію

У районі Курахового все ще тривають запеклі бої.

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ЗСУ спростували чутки про окупацію Курахового / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из DeepState

Що сказав Трегубов:

В районі Курахового йдуть бої

Українські позиції тримаються на ТЕС

Місто стерте в щебінь

Попри похмурі повідомлення, станом на ранок 11 січня Сили оборони утримують позиції в межах міста Курахове Донецької області. З такою інформацією виступив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне. Студія".

Як пояснив Трегубов, українські військові мають позиції в межах Курахового, росіяни не окупували місто повністю.

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"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати", - каже Трегубов.

Курахове - що відомо / Інфографіка: Главред

Що відбувається в Кураховому - деталі

Главред з посиланням на DeepState сьогодні повідомив, що армія РФ окупувала Курахове. Також окупанти просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки на Донеччині.

Також стало відомо, що позиції ЗСУ зруйновано на трьох напрямках. Попри це, заходи з виявлення та ліквідації штурмових груп ворога тривають.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло підтвердив, що росіяни готують наступ на трьох важливих напрямках. За його словами, РФ фактично зайняла Курахове.

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Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

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