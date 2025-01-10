Штурмовики РФ проникли в бойові порядки ЗСУ на одному напрямку - "Хортиця"

Противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та неподалік Білої Гори.

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Штурмовики РФ проникли в бойові порядки ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

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Які позиції атакував противник

Де наступали росіяни

Штурмові групи російських військових проникли в бойові порядки українських військових на Торецькому напрямку. Про це повідомляє Офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") у Telegram.

Зазначається, що минулої доби на Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та неподалік Білої Гори.

відео дня

Як поінформували в ОСУВ "Хотртиця", для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував автомобільну техніку, яку було знищено.

"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, які інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, йдеться, що на Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Миролюбівки, Променя, Нововасилівки, Зеленого, Котлиного. Тривали важкі бої в Лисівці, Даченському, Шевченку та Петропавлівці.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики заявили про окупацію Лозової на Харківщині. 7 січня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію армією країни-агресора Росії населеного пункту Лозова, що в Харківській області. Однак офіційно ця інформація не підтвердилася.

Росіяни оголосили про захоплення Курахового. У Кураховому вже кілька тижнів тривають запеклі міські бої, і значна частина міста залишається зруйнованою. Станом на вечір попереднього дня позиції Сил оборони все ще залишалися щонайменше в західній і північній частині ТЕС.

У розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті контрнаступу ЗСУ на Курщині. У зведенні зазначено, що атака сталася на тлі оборони українського виступу в Курській області, який постійно зазнає атак з боку російських і північнокорейських військових.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил і Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України. Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСГВ "Північ", на півдні - з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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