Закрити вікна і не тільки: в ОВА звернулись до мешканців Сум після обстрілу - є загиблі

Сьогодні, 30 серпня російські окупанти завдали авіаудару по об'єктах цивільної інфраструктури міста Суми. Внаслідок обстрілу виникло загоряння значних масштабів. Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.
Рятувальники зазначають, що через російську атаку зруйновано будівлі та приміщення.
На місці події працюють рятувальні служби, використовуючи спеціальну пожежну техніку, зокрема для виконання висотних робіт і постачання води.
"Пожежу вдалося локалізувати. Роботи тривають. Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людини (одна від отриманих травм померла у лікарні, тіло ще однієї деблокували співробітники ДСНС). За даними медиків 13 людей травмовано", - резюмували в ДСНС.
Дивіться відео з наслідками атаки на Суми 30 серпня:
В Сумській ОВА наголосили, що через авіаудар по промисловій інфраструктурі міста Суми сталось загоряння на території одного із підприємств.
"Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До цього часу у небі над Сумами спостерігається чорний дим", - йдеться у повідомленні.
Дивіться галерею із наслідками російського обстрілу Сум:
Крім того, попередні результати показали незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту.
Сумський обласний центр з гідрометеорології проводить дослідження повітря, відібраного на стаціонарних постах спостереження в місті Суми.
До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям Сум рекомендують:
- закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій,
- максимально обмежити перебування дітей на вулиці,
- ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.
Удар по Сумах - що відомо про наслідки російського обстрілу
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія здійснила авіаудар по цивільній інфраструктурі міста Суми, спричинивши пожежу та поранення серед мешканців. За даними Сумської ОВА, через пожежу в деяких мікрорайонах міста спостерігається задимлення повітря.
В прокуратурі Сумщини наголосили, що внаслідок обстрілу 9 людей отримали поранення.
Крім того, увечері 25 серпня в Сумах сталися потужні вибухи, внаслідок удару російських військ по приватному сектору. Про це повідомляє Сумська ОВА.
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