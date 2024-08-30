Закрити вікна і не тільки: в ОВА звернулись до мешканців Сум після обстрілу - є загиблі

В Сумській ОВА зазначили, що на території Сум зафіксовано незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту через російську атаку.

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В Сумах зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС України

Сьогодні, 30 серпня російські окупанти завдали авіаудару по об'єктах цивільної інфраструктури міста Суми. Внаслідок обстрілу виникло загоряння значних масштабів. Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Рятувальники зазначають, що через російську атаку зруйновано будівлі та приміщення.

На місці події працюють рятувальні служби, використовуючи спеціальну пожежну техніку, зокрема для виконання висотних робіт і постачання води.

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"Пожежу вдалося локалізувати. Роботи тривають. Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людини (одна від отриманих травм померла у лікарні, тіло ще однієї деблокували співробітники ДСНС). За даними медиків 13 людей травмовано", - резюмували в ДСНС.

Дивіться відео з наслідками атаки на Суми 30 серпня:

Фото: скріншот

В Сумській ОВА наголосили, що через авіаудар по промисловій інфраструктурі міста Суми сталось загоряння на території одного із підприємств.

"Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До цього часу у небі над Сумами спостерігається чорний дим", - йдеться у повідомленні.

Дивіться галерею із наслідками російського обстрілу Сум:

В ОВА додали, що для контролю якості повітря фахівці ДУ "Сумський лабораторний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України відбирають проби атмосферного повітря в трьох точках для аналізу на вміст хімічних речовин.

Крім того, попередні результати показали незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту.

Сумський обласний центр з гідрометеорології проводить дослідження повітря, відібраного на стаціонарних постах спостереження в місті Суми.

До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям Сум рекомендують:

закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій,

максимально обмежити перебування дітей на вулиці,

ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.

Удар по Сумах - що відомо про наслідки російського обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія здійснила авіаудар по цивільній інфраструктурі міста Суми, спричинивши пожежу та поранення серед мешканців. За даними Сумської ОВА, через пожежу в деяких мікрорайонах міста спостерігається задимлення повітря.

В прокуратурі Сумщини наголосили, що внаслідок обстрілу 9 людей отримали поранення.

Крім того, увечері 25 серпня в Сумах сталися потужні вибухи, внаслідок удару російських військ по приватному сектору. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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