Вистрелив собі у скроню: бажання харків'янина пограти в російську рулетку закінчилося лікарнею

Постраждалого забрали медики / УНІАН

У Харкові в суботу вдень, 18 вересня, місцевий житель вистрілив собі у скроню під час гри в російську рулетку з пневматичного пістолета. З'ясувалося, що він перебував в нетверезому стані.

"Перебуваючи у стані хмільного сп'яніння, чоловік з незрозумілих причин вирішив пограти в російську рулетку з пневматичним пістолетом. Результатом такої гри і стало поранення правої скроні", – повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги.

Стрілок вижив. Медики "швидкої", які приїхали на місце події, надали чоловіку першу допомогу, а згодом постраждалого шпиталізували до нейрохірургічного відділення лікарні.

Довідка. Російська рулетка – це азартна потенційно смертельна гра. За правилами гравець залишає в барабані револьвера один набій і обертає барабан так, щоб загубити розташування патрона. Далі гравці по черзі приставляють револьвер до скроні й натискають на курок.

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Раніше Главред вже писав про небачений випадок у Запоріжжі. Чоловік так намагався накласти на себе руки, що вдався відразу до двох способів: він вистрілив собі в груди і намагався отруїтися вихлопними газами автомобіля. Медики врятували чоловіка в останній момент

Також повідомлялося, що в одній зі шкіл Полтави 19-річна дівчина з арбалета поранила двох вчителів. Слідству затримана розповіла, що до стрілянини її підштовхнув сон. Начебто вона мала когось убити. Щоправда, слідчі досі чекають результатів експертиз – чи була зловмисниця під дією алкоголю, наркотиків і чи взагалі психічно здорова.