У Дніпрі п'яний водій на Мерседесі влетів у натовп людей і протаранив будівлю: багато постраждалих

ДТП у Дніпрі сталася 12 вересня на вулиці Калиновій / Фото dp.npu.gov.ua

У Дніпрі п'яний водій за кермом Мерседеса на великій швидкості влетів у натовп людей, які стояли біля супермаркету. Зупинився некерований автомобіль, лише врізавшись в стіну будинку. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, двоє з них — діти.

Момент аварії потрапив на камери відеоспостереження. Як видно на кадрах, спочатку Мерседес врізався в інший автомобіль. Від удару він вилетів на зустрічну смугу і збив чоловіка, який переходив дорогу. Потім іномарка влетіла в натовп людей біля супермаркету, передає ТСН.

В пресслужбі поліції Дніпра уточнили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 12 вересня близько 18:10 на вул. Калиновій. Як встановили слідчі на місці події, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, в якому перебувала жінка з двома неповнолітніми дітьми. Після цього водій-порушник почав рухатися по зустрічній смузі та скоїв наїзд на двох пішоходів 30 та 50 років. Чоловіки дістали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні.

Водій Мерседеса намагався втекти з місця ДТП. Його вдалося затримати перехожим.

Авто зупинилося після того, як врізалося в будинок / Фото dp.npu.gov.ua

За словами свідків аварії, чоловік за кермом був п'яний.

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"Побачила, як водій, який сидів за кермом, намагається втекти з машини. Його били перехожі. Намагалися його зупинити, тому що він хотів втекти. Був у стані дуже сильного алкогольного сп'яніння", - розповіла очевидець ДТП.

У поліції також підтвердили, що, за попередніми даними, водій автомобіля Mercedes перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він дістав тілесних ушкоджень внаслідок аварії.

Порушено кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв Главред, 12 вересня в Києві п'яний водій став винуватцем ДТП зі службовим автомобілем патрульних - рівень алкоголю в крові у водія зашкалював у 13 разів.

Увечері 11 вересня в Бердянську Запорізької області сталася ДТП з постраждалим. П'яний чоловік на BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода. Зазначається, що за кермом авто перебував депутат міськради Микола Рудницький.