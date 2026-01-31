Рус
Стала відома переможниця Australian Open-2026

Віталій Кірсанов
31 січня 2026, 16:22
32
У вирішальному матчі спортсменка виявилася сильнішою за першу ракетку світу Арину Соболенко.
Коротко:

  • Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:4
  • Суперниці провели на корті 2 години 18 хвилин

Казахська тенісистка російського походження Олена Рибакіна виграла Australian Open 2026 року. Результати доступні на сайті турніру .

У вирішальному матчі спортсменка виявилася сильнішою за першу ракетку світу "нейтральну" Арину Соболенко. Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:4. Суперниці провели на корті 2 години 18 хвилин.

відео дня

Рибакіна, яка виграла Вімблдон у 2022 році, вже кілька років не досягала фіналу турнірів Великого шолома. А в 2023 році вона програла Соболенко фінал Australian Open. Але цього разу взяла реванш з рахунком 6-4, 4-6, 6-4.

Таким чином, вона позбавила Соболенко третього титулу Australian Open. Соболенко, нагадаємо, має білоруський паспорт, хоча виступає під "нейтральним" прапором. Вона програла два фінали Australian Open поспіль. А також три з чотирьох останніх фіналів турнірів Великого шолома з початку минулого сезону, програвши тут у вирішальному сеті.

Тим часом Рибакіна вже виграла 10 матчів поспіль проти суперниць з топ-10, і ця серія почалася на Підсумковому турнірі WTA в кінці минулого сезону, коли вона перемогла Соболенко у фіналі.

Шлях українки Світоліної на Australian Open

Як повідомляв Главред, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) впевнено пройшла 1/16 фіналу, перемігши росіянку Діану Шнайдер, а в 1/8 фіналу обіграла Мірру Андрєєву (6:2, 6:4), зрівнявши їх очні зустрічі 1:1.

31-річна одеситка вчетверте вийшла до чвертьфіналу Australian Open (раніше в 2018, 2019, 2025), а загалом це її 14-й чвертьфінал турнірів Grand Slam. З початку сезону-2026 Світоліна здобула 10 перемог поспіль і виграла титул в Окленді.

Згодом Світоліна розгромила Коко Гофф (6:1, 6:2) і вперше вийшла до півфіналу Australian Open.

29 січня Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open-2026. У півфіналі українка поступилася Аріні Соболенко.

Стала відома переможниця Australian Open-2026

Кінець логоманії й оверсайзу: як змінюється мода у 2026 році

02:47

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:34

Який посуд заборонено ставити у мікрохвильовку: більшість не здогадується

