Стала відома переможниця Australian Open-2026

Коротко:
- Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:4
- Суперниці провели на корті 2 години 18 хвилин
Казахська тенісистка російського походження Олена Рибакіна виграла Australian Open 2026 року. Результати доступні на сайті турніру .
У вирішальному матчі спортсменка виявилася сильнішою за першу ракетку світу "нейтральну" Арину Соболенко. Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:4. Суперниці провели на корті 2 години 18 хвилин.
Рибакіна, яка виграла Вімблдон у 2022 році, вже кілька років не досягала фіналу турнірів Великого шолома. А в 2023 році вона програла Соболенко фінал Australian Open. Але цього разу взяла реванш з рахунком 6-4, 4-6, 6-4.
Таким чином, вона позбавила Соболенко третього титулу Australian Open. Соболенко, нагадаємо, має білоруський паспорт, хоча виступає під "нейтральним" прапором. Вона програла два фінали Australian Open поспіль. А також три з чотирьох останніх фіналів турнірів Великого шолома з початку минулого сезону, програвши тут у вирішальному сеті.
Тим часом Рибакіна вже виграла 10 матчів поспіль проти суперниць з топ-10, і ця серія почалася на Підсумковому турнірі WTA в кінці минулого сезону, коли вона перемогла Соболенко у фіналі.
Шлях українки Світоліної на Australian Open
Як повідомляв Главред, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) впевнено пройшла 1/16 фіналу, перемігши росіянку Діану Шнайдер, а в 1/8 фіналу обіграла Мірру Андрєєву (6:2, 6:4), зрівнявши їх очні зустрічі 1:1.
31-річна одеситка вчетверте вийшла до чвертьфіналу Australian Open (раніше в 2018, 2019, 2025), а загалом це її 14-й чвертьфінал турнірів Grand Slam. З початку сезону-2026 Світоліна здобула 10 перемог поспіль і виграла титул в Окленді.
Згодом Світоліна розгромила Коко Гофф (6:1, 6:2) і вперше вийшла до півфіналу Australian Open.
29 січня Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open-2026. У півфіналі українка поступилася Аріні Соболенко.
