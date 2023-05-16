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В одному з кафе Криму дружині окупанта не дали заспівати гімн РФ: росіянка влаштувала істерику

Анна Ярославська
16 травня 2023, 11:49 оновлено 16 травня, 11:53
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Росіянка захотіла виконати гімн країни-агресора РФ в одному із закладів Євпаторії, але власники їй відмовили.
Крим
В одній з кав‘ярень Криму дружині окупанта не дали заспівати гімн РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Криму громадянка країни-агресора РФ влаштувала скандал через те, що їй не дозволили заспівати гімн Росії. Інцидент стався в одному із закладів Євпаторії, а відповідне відео опублікували в Мережі.

Дружина окупанта спробувала зіпсувати враження від виконання вірменської пісні та розбавити вечір гімном РФ. Власники їй відмовили, передає ЧП / КРИМ.

"Ми з компанією, сидячи за столом, почули, як хлопець співав вірменську пісню, вирішили заспівати гімн Росії, на що нам категорично відмовили", - сказала вона.

відео дня

Жінка вибухнула звинуваченнями і заявила, що її чоловік брав участь у двох війнах в Сирії, а також у так званій "СВО", тобто в загарбницькій війні РФ в Україні. Також росіянка пригрозила написати заяву в поліцію.

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Дивіться відео з істерикою дружини окупанта в нашому Telegram-каналі:

Скріншот

Звільнення Криму

Україна звільнятиме окупований Крим способом, який вважатиме за необхідне. Півострів належить Українській державі. Росіяни, які розуміють всю ситуацію, повинні якомога швидше залишити Кримський півострів. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

На початку квітня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна зможе звільнити окупований росіянами Крим досить скоро, це може статися приблизно за 5-7 місяців. За його словами, у РФ немає ресурсів і сил, щоб утримати захоплений півострів.

Приблизно 68% українців дотримуються точки зору, згідно з якою Україна повинна спробувати звільнити військовим шляхом всі свої території в межах 1991 року, включаючи окупований Крим. Близько 24% вважають, що від силової операції на Кримському півострові слід утриматися в разі повернення всіх територій разом з Донбасом. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

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