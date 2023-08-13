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Комбат РФ Томов розколовся в полоні: здає позиції окупантів на Херсонщині

Олексій Тесля
13 серпня 2023, 16:32 оновлено 13 серпня, 18:27
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Судячи із зовнішнього вигляду, у Юрія Томова немає поранень або видимих пошкоджень, він бадьорий і добре виглядає.
Том
Юрій Томов потрапив у полон ЗСУ разом з іншими окупантами / Колаж: Главред, Фото: скріншот з відео

У Мережі опублікували відео, на якому зафіксовано комбата розвідників окупантів РФ майора Юрія Томова, який потрапив в полон ЗСУ в Херсонській області.

На оприлюдненому відео Томов на карті показує українським військовим координати розташування військ РФ на лівому березі Дніпра.

Судячи із зовнішнього вигляду, у Томова немає поранень або видимих пошкоджень, він бадьорий і добре виглядає.

відео дня

"Юра, все малюй, тільки максимально коректно ... полонений комбат...", - коментує те, що відбувається за кадром, один з бійців ЗСУ.

Як повідомляється в Мережі, Томов пропав, коли з розвідгрупою з 16 осіб не повернувся з рейду біля Козачіх Лагерів, що на сході від Херсона.

Також підкреслюється, що в полон потрапили деякі окупанти з групи Томова.

Дивіться відео - комбат РФ Юрій Томов у полоні ЗСУ:

Screenshot
Юрій Томов потрапив у полон ЗСУ / скріншот

Раніше повідомлялося, про зникнення російського командира майора Юрія Томова в Херсонській області. Експерт BILD Юліан Ріпці стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на Лівому березі Херсонської області, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.

Нагадаємо, раніше сообщалсоь, що окупанти висаджувалися на херсонський берег, але згоріли на Дніпрі. Українські війська дочекалися зручного моменту і вдарили по плавзасобу. В результаті вибуху вогнем знешкоджено весь екіпаж прямо на Дніпрі.

Більше новин:

військовополонені Херсонська область війна Росії та України
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