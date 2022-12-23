Під Бахмутом у боях з ворогами загинув відомий український режисер

Відомий український режисер Олег Бобало загинув під Бахмутом в бою — про смерть знаменитості повідомив його друг і колега Євген Лавренчук.

Олег Бобало / колаж фото Facebook і https://ua.depositphotos.com

У жорстоких боях під Бахмутом у лавах ЗСУ загинув відомий український режисер Олег Бобало. Про це повідомила його дружина Анна і його друг і колега Євген Лавренчук.

Він написав ностальгічний пост, в якому згадав, як вони разом з Бобало зростали, грали у Львівському молодіжному театрі і та навів безліч інших приємних спогадів.

"Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега і приятель, режисер Олег Бобало. Олега Бобала більше немає. Перед очима пронеслися миті дитинства, спільні зустрічі Нового року, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі "Дебют", а потім і в театрі Бориса Озерова. Не знаю, які слова підібрати для дружини Анни, для його мами — тітки Іри, для брата Жені, для сім'ї, для тих, хто його любив. Зроблю все, щоб донести це до світової спільноти. Світ повинен знати. І вічно пам'ятати", - написав Лавренчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український актор, комік, телеведучий і учасник проекту "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув, захищаючи Батьківщину у складі ЗСУ від російських загарбників. Герою було всього лише 26 років.

До того, у березні, в Ірпені під обстрілами окупантів загинув український актор і телеведучий Павло Лі. Він був артистом дубляжу, брав участь в музичних шоу талантів, в тому числі в "Фабриці зірок-3".

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