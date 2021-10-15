Змушені йти до людей, щоби прогодуватися: у Вінниці - навала лисиць

Лисиці є розповсюджувачами сказу / ua.depositphotos.com

В Вінниці - навала лис. Дикі тварини вільно розгулюють містом в пошуках їжі та не бояться людей та машин. Хижаки бігають як біля багатоповерхівок, так і по дорозі.

У лісовому господарстві кажуть, що навала лисиць — це велика проблема. Їх розвелося стільки, що тварини змушені йти в місто, щоби прогодуватися, передає ТСН.

Людей закликають у жодному разі не підходити близько і не годувати тварин, адже лисиці є розповсюджувачами сказу.

Зазначимо, в одному з селищ Волинської області на початку жовтня 2021 року оголосили карантин через сказ. Хворобу виявили саме у лисиці, яку задушив місцевий собака. Згодом син власника собаки зробив фото з мертвою твариною в руках. Через випадок сказу влада ухвалила рішення про оголошення карантину.

Як повідомляв Главред, в Мережу потрапило моторошне відео - на кадрах 18-річний житель села Собещиці на узбіччі дороги грав мертвою лисицею, немов лялькою. Його товариші знімали це на телефон і пізніше опублікували відео в TikTok. Зараз поліція з'ясовує обставини інциденту, який стався в Рівненській області.