Виїзна вакцинація літніх людей у селах: в Україні запустили пілотний проєкт

Села Петрівці та Гаркушинці поблизу Миргорода стали пілотним проєктом зі збільшення вакцинації поміж літніх.
На Полтавщині запустили пілотний проєкт з метою збільшення масштабів вакцинації від коронавірусу серед літніх людей у сільській місцевості. Саме на цю "групу ризику" припадає 80% смертей від COVID-19.
Села Петрівці та Гаркушинці поблизу Миргорода стали пілотним проєктом зі збільшення вакцинації поміж літніх. Селами курсує автомобіль, у якому й щеплюють охочих, мовиться в сюжеті ТСН.
Сумарно у двох цих селах живе понад дві тисячі осіб, з яких майже половина – літні. З них вакцинований тільки кожен четвертий. Зазначається, що за тиждень посиленої інформаційної роботи жителів цього села потроху вдалося переконати. Понад 60, половина з них – літні, вакцинували за кілька днів.
В Україні майже 10 млн людей старше 60 років і саме вони під час пандемії в групі ризику номер один. Але переконати їх вакцинуватися справа не проста. Якщо пілотний проєкт виправдає надії – його втілять і в інших регіонах.
Подробиці пілотного проєкту вакцинації літніх людей дивіться у сюжеті ТСН:
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