Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 4 тисяч осіб, багато госпіталізацій

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено майже у 4000 осіб / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 3983 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 1767 осіб з діагнозом COVID-19.

Як повідомили в МОЗ, за добу 18 вересня в Україні від ускладнень хвороби померли 46 осіб. За останні 24 години одужали 546 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 348 381 особа;

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одужало - 2 230 852 особи;

летальних випадків - 54 875;

проведено ПЛР-тестів - 12 471 387.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Відзначимо, коронавірус в Україні за добу 17 вересня було виявлено у 6234 жителів країни. У тому числі захворіло 689 дітей і 89 медпрацівників. Летальних випадків - 79, госпіталізовано 1719 осіб.

Коронавірус в Україні за добу 16 вересня було виявлено у 6624 жителів країни. Було госпіталізовано 1 568 осіб; летальних випадків - 99; одужало 1 914 осіб.

13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того, Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

У Києві на сьогоднішні немає передумов для жорстких карантинних обмежень. Попри це, влада готується до всіх можливих сценаріїв.

У Міністерстві освіти і науки розповіли про те, як працюватимуть навчальні заклади з 20 вересня цього року. Зокрема, якщо в Україні запровадять "жовтий" рівень карантину.