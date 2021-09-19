Голосування на виборах до Держдуми: у Києві біля посольства РФ стався скандал

Протест біля будівлі посольства РФ у Києві / політика країни

У Києві біля посольства Росії в Україні, де відкрилася виборча дільниця по виборах до Держдуми, стався скандал.

Біля будівлі посольства протестуючий влаштував пікет. Ним виявився біженець з Росії Михайло Агафонов, повідомляє Сьогодні.

Він присоромив усіх, хто стояв у черзі на голосування і кричав росіянам образливі слова.

"Путінські посіпаки, там і залишайтеся", - звернувся він до тих, хто прийшов на голосування.

При цьому деякі з тих, що прийшли говорять, що вони прийшли голосувати не за Єдину Росію.

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Додамо, що на даний момент проголосувати прийшли більше 30 осіб.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ. Це буде в тому випадку, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими і такими, які були проведені з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.